УАФ начала служебное расследование относительно драки в матче Шахтер - Динамо U-19

Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 "Шахтер - "Динамо" (1:2).

Как сообщает УАФ, о результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела.

Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики.

Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.