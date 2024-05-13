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УАФ начала служебное расследование относительно драки в матче Шахтер - Динамо U-19
УАФ обещает разобраться
Скриншот: канал Динамо на YouTube
Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 "Шахтер - "Динамо" (1:2).
Как сообщает УАФ, о результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела.
Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики.
Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.
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