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УАФ начала служебное расследование относительно драки в матче Шахтер - Динамо U-19

Премьер-лига

УАФ обещает разобраться

УАФ начала служебное расследование относительно драки в матче Шахтер - Динамо U-19

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование относительно инцидентов после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 "Шахтер - "Динамо" (1:2).

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Как сообщает УАФ, о результатах расследования будет сообщено после изучения всех обстоятельств дела.

Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики.

Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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