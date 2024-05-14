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Кабаев: Если Шахтер чемпионы, значит они были сильнее в некоторых матчах, чем мы

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Кабаев: Если Шахтер чемпионы, значит они были сильнее в некоторых матчах, чем мы

Фото: ФК Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев поделился комментариями после поражения против "Шахтера", 1:0.

— "Шахтер" очень активно начал матч. Было ли указание от тренерского штаба играть вторым номером и ждать своего момента?

— Нет, конечно такого не было. Мы хотели прессинговать, где-то что-то не удавалось. Но это футбол, у них свои задачи, у "Шахтера" очень хорошая команда. Во втором тайме им что-то не удавалось, нам удавалось. Это футбол, здесь как игра в шахматы.

— Сильно пенальти повлиял на моральное состояние команды?

— Конечно, каждый гол влияет. Но мы руки не опустили во втором тайме, хотели отыгрываться. Да, можно на арбитра что-то говорить, но должны сами забивать. Здесь уже какие-то факторы другие искать не хочется.

— "Шахтер" заметно сбивал темп игры, затягивая время. Как это повлияло на игроков?

— Это, мягко сказать, раздражает, но я тоже понимаю их, они защищали свое чемпионство, они понимали, куда идут. Не буду ругать. Не буду ничего говорить, но приятно, что у них есть судороги. Мы своим темпом хотели забить и один, и два. Поздравляю "Шахтер". Если они чемпионы, то, не хочу это говорить, но они были сильнее в некоторых матчах, чем мы.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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