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Срна: Интерес Фейеноорда к Пушичу – правда. Но я уверен, что он останется с нами

Премьер-лига

Дарио говорит, что Шахтер нашел своего тренера

Срна: Интерес Фейеноорда к Пушичу – правда. Но я уверен, что он останется с нами

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна оценил работу наставника Марино Пушича, который пришел в клуб по ходу сезона и привел команду к чемпионскому титулу.

"Оценка Пушичу? 10 из 10. Мы нашли своего тренера, который играет в наш футбол. Он дал игрокам уверенность, дал эмоции, но теперь еще хотим Кубок Украины, чтобы было два титула.

Интерес "Фейеноорда" к Пушичу – правда. Но я уверен, что Марино останется с нами. Он с нами", – сказал Срна.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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