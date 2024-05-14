Срна: Интерес Фейеноорда к Пушичу – правда. Но я уверен, что он останется с нами

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна оценил работу наставника Марино Пушича, который пришел в клуб по ходу сезона и привел команду к чемпионскому титулу.

"Оценка Пушичу? 10 из 10. Мы нашли своего тренера, который играет в наш футбол. Он дал игрокам уверенность, дал эмоции, но теперь еще хотим Кубок Украины, чтобы было два титула.

Интерес "Фейеноорда" к Пушичу – правда. Но я уверен, что Марино останется с нами. Он с нами", – сказал Срна.