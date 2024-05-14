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Срна: Интерес Фейеноорда к Пушичу – правда. Но я уверен, что он останется с нами
Дарио говорит, что Шахтер нашел своего тренера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"Оценка Пушичу? 10 из 10. Мы нашли своего тренера, который играет в наш футбол. Он дал игрокам уверенность, дал эмоции, но теперь еще хотим Кубок Украины, чтобы было два титула.
Интерес "Фейеноорда" к Пушичу – правда. Но я уверен, что Марино останется с нами. Он с нами", – сказал Срна.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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