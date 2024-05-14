Кушниренко: Многие списали Полесье в борьбе за еврокубки, но мы боремся до конца

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0) в матче 28-го тура УПЛ.

"Натиск от "Кривбасса" был вчера и сегодня. В первую очередь, я хочу поздравить всю команду с победой, всех болельщиков, хочу сказать, что многие, возможно, в нас не верили и списали нас в борьбе за еврокубки, но мы показываем своей игрой своей отдачей, что мы боремся до конца и будет только так.

Вчера вечером был анализ, было видно по первым 30 минутам, что есть у нас проблемы при этой новой схеме для нас. Мы исправили, постарались исправить и, как видите, не пропустили, сыграли хорошо в обороне. Считаю, было не много моментов у наших ворот поэтому это самое главное и я думаю, что мы заслуженно победили сегодня.

К будущим матчам будем подходить как и к этому: мы понимали, что три игры остается и нужно брать максимум из всех игр, сейчас "Металлист 1925" - готовимся на него, им победа нужна, как и нам. Поэтому я думаю, что будет непростая игра и не нужно расслабляться, а дальше уже будет видно, будем смотреть", - рассказал Кушниренко.