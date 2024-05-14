Шандрук - о ничьей с Зарей: Вересу не хватило правильных решений в атаке

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями от игры подопечных в выездном поединке против "Зари" (1:1).

"Сегодня нам нужна была победа. Победа, чтобы обеспечить более спокойную концовку сезона. Но, видимо, эта концовка не будет спокойнее и борьба будет продолжаться до последнего тура. Два тура еще впереди и мы готовимся к следующей очень важной игре. На самом деле, ничья в нашей ситуации - это еще один очень важный балл в нашу пользу. Сегодня нам не хватило правильных решений в атаке. Умных решений, смелых решений. У нас были хорошие атаки, которые даже ударами не завершались. Поэтому, к сожалению, не победили.

Могли рассчитывать на победу. Тем более, было несколько хороших сейвов Вадима Ющишина, который спасал команду. В начале матча чувствовалась нервозность в его действиях. А потом он игрой продемонстрировал, что является хорошим игроком. Могу его только поблагодарить за игру.

Но, повторюсь, для победы нужно хотя бы ударами атаки завершать.

Сегодня на поле вернулся Марко Мрвалевич. Физическое состояние у него пока не идеальное. У него есть качества, которые могут нам помочь. Но чтобы их проявить нужно набрать оптимальную физическую форму. Относительно Дениса Балана - он отсутствовал из-за микроповреждения приводящей мышцы. Не могу прогнозировать, сыграет ли он еще в этом сезоне.

Впереди две игры. Но настроение у нас позитивное. Я думаю, сегодня болельщики получили удовольствие, просмотрев игру с участием "Вереса". Очень благодарны тем болельщикам, которые приехали нас поддержать в Киев", - сказал Шандрук.