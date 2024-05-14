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Назаренко: Два дня играли с Кривбассом и заряд на игру удвоился на два
"Полесье" минимально обыграло криворожский клуб
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко подвел итоги выездного поединка против "Кривбасса" (0:1) в 28-м туре УПЛ.
"Два дня играли и заряд на игру удвоился на два. Эмоции немножко смешанные, потому что сегодня когда приехали на стадион, то будто бы не покидали его вчера. Я после такой дороги и после этих тревог, очень хотелось победить и не упускать победу. Мы отдали все силы свои.
Тренерский штаб, сказал нам, что мы будем играть по немножко другой схеме, не так, как мы играли всегда и моя задача была при обороне играть левого защитника, а при атаке подниматься выше как можно чаще, когда были силы. Не скажу, что чувствовал себя некомфортно.
Мне все понравилось и после игры сказали что я имел неплохой вид. Поэтому я хочу поблагодарить тренерский штаб, что поставили, что доверились", - сказал Назаренко.
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