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Назаренко: Два дня играли с Кривбассом и заряд на игру удвоился на два

Премьер-лига

"Полесье" минимально обыграло криворожский клуб

Назаренко: Два дня играли с Кривбассом и заряд на игру удвоился на два

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко подвел итоги выездного поединка против "Кривбасса" (0:1) в 28-м туре УПЛ.

"Два дня играли и заряд на игру удвоился на два. Эмоции немножко смешанные, потому что сегодня когда приехали на стадион, то будто бы не покидали его вчера. Я после такой дороги и после этих тревог, очень хотелось победить и не упускать победу. Мы отдали все силы свои.

Тренерский штаб, сказал нам, что мы будем играть по немножко другой схеме, не так, как мы играли всегда и моя задача была при обороне играть левого защитника, а при атаке подниматься выше как можно чаще, когда были силы. Не скажу, что чувствовал себя некомфортно.

Мне все понравилось и после игры сказали что я имел неплохой вид. Поэтому я хочу поблагодарить тренерский штаб, что поставили, что доверились", - сказал Назаренко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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