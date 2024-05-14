Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Зари: Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами
Юрий Коваль - о ничьей с "Вересом"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Зарей" (1:1) в рамках 28-го тура УПЛ.
"Считаю, сегодня мы потеряли два очка. По игре, по количеству моментов. Поэтому, остался определенный осадок. Мы имели очень много шансов. Для победы не хватило еще одного забитого мяча.
У команды был прекрасный настрой на игру. Ребята хотели выиграть, активно атаковали. Единственное, не сыграл Арсений Батагов. Поэтому нам пришлось определенным образом перестраиваться.
Относительно "Вереса" - это очень хорошая команда. Хорошо готова функционально. Ну и когда ты стоишь над пропастью - всегда появляются дополнительные силы для борьбы. Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами, которые имеют двойную мотивацию.
У нас был тяжелый сезон. За выживание бороться труднее, чем за медали.
Алиун Ндур - еще не полностью функционального готов. Но это очень качественный игрок. Техничный. Это потенциально очень хороший нападающий", - сказал Коваль.
Популярное сейчас
- В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба
- Матч 29-го тура Динамо - Кривбасс перенесен с воскресенья на субботу
- Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО