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Тренер Зари: Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами

Премьер-лига

Юрий Коваль - о ничьей с "Вересом"

Тренер Зари: Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Зарей" (1:1) в рамках 28-го тура УПЛ.

"Считаю, сегодня мы потеряли два очка. По игре, по количеству моментов. Поэтому, остался определенный осадок. Мы имели очень много шансов. Для победы не хватило еще одного забитого мяча.

У команды был прекрасный настрой на игру. Ребята хотели выиграть, активно атаковали. Единственное, не сыграл Арсений Батагов. Поэтому нам пришлось определенным образом перестраиваться.

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Относительно "Вереса" - это очень хорошая команда. Хорошо готова функционально. Ну и когда ты стоишь над пропастью - всегда появляются дополнительные силы для борьбы. Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами, которые имеют двойную мотивацию.

У нас был тяжелый сезон. За выживание бороться труднее, чем за медали.

Алиун Ндур - еще не полностью функционального готов. Но это очень качественный игрок. Техничный. Это потенциально очень хороший нападающий", - сказал Коваль.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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