Тренер Зари: Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Зарей" (1:1) в рамках 28-го тура УПЛ.

У команды был прекрасный настрой на игру. Ребята хотели выиграть, активно атаковали. Единственное, не сыграл Арсений Батагов. Поэтому нам пришлось определенным образом перестраиваться.

"Считаю, сегодня мы потеряли два очка. По игре, по количеству моментов. Поэтому, остался определенный осадок. Мы имели очень много шансов. Для победы не хватило еще одного забитого мяча.

Относительно "Вереса" - это очень хорошая команда. Хорошо готова функционально. Ну и когда ты стоишь над пропастью - всегда появляются дополнительные силы для борьбы. Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами, которые имеют двойную мотивацию.

У нас был тяжелый сезон. За выживание бороться труднее, чем за медали.

Алиун Ндур - еще не полностью функционального готов. Но это очень качественный игрок. Техничный. Это потенциально очень хороший нападающий", - сказал Коваль.