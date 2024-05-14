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Дулуб: Важно, что мы взяли очки, которые нам гарантируют прописку в УПЛ
"ЛНЗ" одержал победу над "Колосом"
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился впечатлениями от победы своей команды над "Колосом" (3:1) в 28-м туре УПЛ.
– Очень тяжелая игра, потому что когда мы анализировали "Колос", я сказал, что это одна из самых организованных команд с хорошей защитой.
– Что можете сказать по моментам, которые создал как соперник, так и ваша команда?
– Трудно анализировать по горячим следам. Пропущенный гол, на мой взгляд, – это детская ошибка. Потом за счет, наверное, более-менее командного духа переломили эту встречу и абсолютно закономерно победили.
– Какую установку давали сегодня команде, какой был план?
– План – победить. Мы ехали сюда за 3 очками.
– В 1-м тайме игра не очень пошла у ваших подопечных. Почему так, по вашему мнению?
– На мой взгляд, все же более-менее психология. Потому что игроки были все, скажем так, заточены на результат, нам нужны были 3 очка.
Потом, когда вышли после сирены, спокойно пообщались с игроками, успокоили их и сыграли очень, на мой взгляд, мощные 15 минут, когда мы сделали счет 1:1.
– Что говорили во время воздушной тревоги? Как мотивировали ребят? Ведь во 2-м тайме они активизировались.
– Никак не мотивировал. Наоборот сказал: "Спокойно. Спокойно, ребята, играйте в футбол, наслаждайтесь игрой и побеждайте".
– Довольны ли вы 2-м таймом? Что вам понравилось в исполнении ваших подопечных?
– 20-25 минут понравились. 2-й гол – это топ. Контратака, на какой скорости мы выходили, как завершали – это было топ. И гол в исполнении Соареша – топ. Вот это понравилось.
– Насколько важна с психологической точки зрения была эта победа для вашей команды?
– Важной после двух поражений, важной со всех сторон. Важно, что мы взяли очки, которые нам гарантируют прописку в УПЛ, и сейчас будем бороться за 7-е место.
– Да, вы говорили, что ваша задача – 7-е место, сейчас вы там и находитесь. Может быть, уже будете ставить цели и повыше для себя?
– В этом сезоне точно нет, много очков раздарили – "Минаю", "Оболони" – в матчах, в которых не заслуживали поражения.
Нужно понимать, что когда мы пришли, команда была на 2-м месте снизу, сейчас – 7-я. Результат – более-менее, не хороший и не плохой. Следующий сезон все покажет, – сказал Дулуб.
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