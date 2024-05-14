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Кныш: Считаю, что Полесье готово к еврокубкам

Премьер-лига

Тренер житомирского клуба - о победе над "Кривбассом"

Кныш: Считаю, что Полесье готово к еврокубкам

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Тренер "Полесья" Владимир Кныш прокомментировал выездной матч против "Кривбасса" (1:0) в 28 туре УПЛ.

- Вы знаете, мы все сейчас проходим такой футбольный путь, в таких условиях... Надо поблагодарить игроков обеих команд за то, что они все вытерпели. Потому что это действительно очень тяжело. Эмоционально и физически это был очень тяжелый поединок. "Кривбасс" заслуживает того места, на котором находится: по игре, составу, отношению к делу. Поэтому очень приятно, что мы здесь выиграли.

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- Готово ли "Полесье" к еврокубкам, если туда попадет?

- Считаю, что да. Наш клуб не стоит на месте, он развивается. Есть амбициозные планы усиливаться. Надеюсь, будем достигать все больших высот.

- Будет ли Сергей Шищенко главным тренером команды в следующем сезоне?

- Это больше вопрос к руководству. Все возможно.

- Видели на трибунах ваших фанов. Они всегда с вами ездят?

- Да, именно эти фаны всегда с нами, - сказал Кныш.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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