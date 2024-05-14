Рух отказался от трансфера украинца из Хайдука - Источник

"Рух" был близок к подписанию защитника "Хайдука", однако в конце концов забраковал трансфер. Об этом утверждает Sport24.ua.

Речь идет об украинце Степане Лысенко, который выступает за U-19. Он в течение месяца находился во Львове на просмотре, но не сумел убедить Виталия Пономарева.

Отметим, что в Украине Лысенко выступал за академию "Днепра". После начала полномасштабного российского вторжения оказался в хорватском "Хайдуке".

В составе сборной Украины U-17 дебютировал в 2021 году под руководством Олега Кузнецова, сыграл 6 матчей без результативных действий. За команду "сине-желтых" U-19 сыграл лишь 1 поединок в этом году.