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Рух отказался от трансфера украинца из Хайдука - Источник

Премьер-лига

Игрок не впечатлил главного тренера

Рух отказался от трансфера украинца из Хайдука - Источник

Фото: instagram.com/l_s_d.4

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"Рух" был близок к подписанию защитника "Хайдука", однако в конце концов забраковал трансфер. Об этом утверждает Sport24.ua.

Речь идет об украинце Степане Лысенко, который выступает за U-19. Он в течение месяца находился во Львове на просмотре, но не сумел убедить Виталия Пономарева.

Отметим, что в Украине Лысенко выступал за академию "Днепра". После начала полномасштабного российского вторжения оказался в хорватском "Хайдуке".

В составе сборной Украины U-17 дебютировал в 2021 году под руководством Олега Кузнецова, сыграл 6 матчей без результативных действий. За команду "сине-желтых" U-19 сыграл лишь 1 поединок в этом году.

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Источник:
Sport24.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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