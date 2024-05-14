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На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1
Ничья, которая имеет важное значение для команды из Ровно
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Финиш чемпионата – здесь уже не до прихотей. Просто нужно набирать очки, что есть сил. В этом матче очки взяли оба его участника. Эта ничья ценнее для "Вереса", ведь он находится непосредственно в зоне угрозы вылететь из УПЛ.
Игра была напряженной, что подтверждает наша фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.
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