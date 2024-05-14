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На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1

Премьер-лига

Ничья, которая имеет важное значение для команды из Ровно

На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Финиш чемпионата – здесь уже не до прихотей. Просто нужно набирать очки, что есть сил. В этом матче очки взяли оба его участника. Эта ничья ценнее для "Вереса", ведь он находится непосредственно в зоне угрозы вылететь из УПЛ.

Игра была напряженной, что подтверждает наша фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

Фотогалерея

На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 1На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 2На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 3На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 4На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 5На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 6На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 7На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 8На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 9На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 10На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 1На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 2На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 3На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 4На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 5На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 6На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 7На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 8На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 9На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 10На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 1На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 2На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 3На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 4На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 5На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 6На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 7На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 8На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 9На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 10На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 1На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 2На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 3На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 4На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 5На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 6На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 7На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 8На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 9На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 10На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 1На вес золота – каждый балл. ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:1 - фото 2
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