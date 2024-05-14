Поздеев: Моя главная ошибка, что мы очень высоко стараемся играть

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился мыслями после игры 28-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:3).

"Тяжелая игра. Качественный соперник, качественные футболисты, индивидуально сильные как минимум в сегодняшней игре. Мы неплохо начали, соперник давал нам много делать. После тревоги они начали играть активнее. Мы имели неплохие выходы из-под прессинга, неплохие подходы к штрафной площадке, но мы не могли даже выйти на ударную позицию. Ну и мы просто не справились со скоростными футболистами соперника и, я думаю, мы проиграли борьбу в центре поля. Но это так, по горячим следам. Посмотрев видео, будет более понятная картинка. Индивидуальное мастерство сегодня было выше у соперника, к сожалению.

После возобновления игры (из-за воздушной тревоги) соперник начал прессинговать активнее, большим количеством людей. Это такой футбол уже начинается на встречных курсах, когда ты пытаешься подниматься выше, тебя прессингуют. И тут уже чья оборона, чья атака справится. К сожалению, видимо, это моя ошибка, что мы пытаемся играть выше. К сожалению, мы просто не можем справиться с игрой выше. Мы много пропускаем быстрых атак, не успевает центр поля переключаться. На сегодняшний день, я думаю, это моя главная ошибка, что мы очень высоко стараемся играть. Для меня это опыт, я его получил. Посмотрим, чем все закончится, есть еще 2 тура.

Это комплексная проблема - центр поля и защита. Потому что когда человек, как в эпизоде со вторым голом, пробегает большую часть поля с мячом просто без помех, играет в стенку, отдает передачу и нам с 2 метров забивают в пустые ворота... Если бы мы играли с "Барселоной" - это одна история, а когда в УПЛ... Это индивидуальное мастерство и наша неготовность к такой борьбе, к тому, чтобы делать препятствия в таких матчах. К сожалению, опять же, наверное, нам нужно играть ниже блоком и просто рассчитывать на какой-то успех, какой-то стандарт. Это ненормально пропускать столько голов. Если бы у нас играли защитники или центр поля из U-19. Играют взрослые ребята, опытные. Это комплексная вина - и тренерского штаба, и футболистов.

Это качество, я уже говорил, что оно нарабатывается. У нас сейчас было 3 дня - игра, 3 дня - снова игра. Мы через восстановление подходили к игре, то есть там особо не побьешь по воротам, потому что это уже не восстановление. Что-то менять очень трудно. Мы пытались корректировки делать тактические, но на сегодняшний день единственная адекватная корректировка - это просто ниже играть, потому что мы просто не успеваем, к сожалению, - подчеркнул Поздеев.