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УПЛ назвала претендентов на звание лучших тренера и игрока 28-го тура
На этот раз без представителей "Динамо"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинская Премьер-лига назвала имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, хавбек "Черноморца" Богдан Бойчук, игрок "ЛНЗ" Мухаррем Яшари и футболист "Миная" Артур Ременяк.
Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Руслан Ротань ("Александрия"), Сергей Шищенко ("Полесье") и Желько Любенович ("Минай").
Голосование продлится до 12:00 15 мая.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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