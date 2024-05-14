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УПЛ назвала претендентов на звание лучших тренера и игрока 28-го тура

Премьер-лига

На этот раз без представителей "Динамо"

УПЛ назвала претендентов на звание лучших тренера и игрока 28-го тура

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинская Премьер-лига назвала имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, хавбек "Черноморца" Богдан Бойчук, игрок "ЛНЗ" Мухаррем Яшари и футболист "Миная" Артур Ременяк.

Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Руслан Ротань ("Александрия"), Сергей Шищенко ("Полесье") и Желько Любенович ("Минай").

Голосование продлится до 12:00 15 мая.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

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Руслан Ротань Желько Любенович Сергей Шищенко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Полесье (Житомир) Богдан Бойчук ФК Минай ЛНЗ (Черкассы) Георгий Судаков Артур Ременяк Марино Пушич Мухаррем Яшари
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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