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Кемкин может сменить клуб - СМИ назвали главного претендента на кипера Миная

Премьер-лига

Молодой футболист интересен нескольким клубам УПЛ

Кемкин может сменить клуб - СМИ назвали главного претендента на кипера Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Вратарь "Миная" Александр Кемкин, скорее всего, сменит клуб в конце сезона. Об этом сообщает Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, Кемкиным интересуются сразу несколько клубов УПЛ, однако главный фаворит - "Александрия". Кировоградский клуб давно ищет голкипера, который хорошо играет ногами. Игрок идеально подходит под стиль главного тренера "горожан" Руслана Ротаня.

Кемкин выступает за "Минай" с июля 2021 года. В текущем сезоне 21-летний кипер отыграл 13 матчей, пропустив 19 голов и еще два раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Его контракт, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 50 тысяч евро.

Ранее была информация, что к украинцу проявляют интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.

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ФК Александрия ФК Минай Александр Кемкин
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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