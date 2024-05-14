Минай просил организаторов заменить арбитра их матча с Ворсклой. Назарий Дёрдь – сын работника минайского клуба

В 28-м туре УПЛ состоялся матч "Ворскла" - "Минай". Его судил арбитр из Ужгорода Назарий Дёрдь. Следует отметить, что такое назначение стало следствием слепого жребия, который Комитет арбитров с недавних пор применяет в процессе назначения арбитров.

Назарий Дёрдь – сын Вадима Дёрдя, который работает в структуре футбольного клуба "Минай", а именно – спортивным директором женской команды. Этой информации не было в широком публичном пространстве до поединка, но после она получила огласку из уст Виктора Вацко, который обратил внимание на конфликт интересов. Также Виктор Вацко задался вопросом, почему "Минай" не просил Комитет арбитров заменить судью их матча.

UA-Футбол обратился за комментарием к закарпатскому клубу, на что получил ответ, что просьба заменить арбитра в поле была. В качестве подтверждения этого факта в распоряжении редакции UA-Футбол оказалось письмо, датированное восьмым мая 2024-го года за подписью директора ООО ФК "Минай" Артема Письменного.

"ФК „Минай“ высоко оценивает работу и профессиональные качества Назария Дёрдя и считает его одним из самых перспективных арбитров Украины. Но Назарий Дёрдь одновременно является родным сыном спортивного директора женской футбольной команды ФК "Минай" Вадима Дёрдя. Поэтому, во избежание домыслов о "конфликте интересов" со стороны других клубов УПЛ, просим назначить Назария Дёрдя на другой матч 28 тура УПЛ", - говорится в письме клуба в адрес Председателя Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль и и.о. Президента УПЛ Дикого Евгения.

UA-Футбол обратился за комментарием по поводу письма к Евгению Дикому. При получении ответа он будет опубликован в отдельной новостиб

Отметим, что организаторы соревнований оставили судейское назначение без изменений, ведь Назарий Дёрдь в итоге судил матч "Ворскла" - "Минай".

В этом матче "Минай" проигрывал 0:2, но выиграл 3:2. Решающий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром на 90+8-й минуте. Поводом стало попадание мяча в руку Челядина после удара Ременяка. Юрий Иванов, который был арбитром ВАР, рекомендовал Дёрдю пересмотреть повтор, что тот и сделал. Но решения своего не изменил.

Добавим также, что после 90-й минуты Дёрдь также назначил пенальти в ворота "Миная". Кемкин парировал удар Фелипе, но после того арбитр велел еще раз пробить одиннадцатиметровый удар, поскольку голкипер во время сейва не касался ногой линии ворот. Фелипе перебил, но Кемкин справился и со второй попыткой бразильца.