Маханьков - о бронзе УПЛ: Это серьезное достижение для Кривбасса

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков подвел итоги домашнего матча 28-го тура УПЛ против "Полесья" (0:1) и завоевания бронзовых наград.

- Владимир, после этого тура "Кривбасс" завоевал бронзовые награды. Это историческое достижение для нашего клуба. Какие эмоции по этому поводу?

- Смешанные эмоции, ведь обидно уступили. Игра растянулась на два дня. Конечно, хотелось бы победить, порадовать болельщиков. Да, действительно, в целом мы довольны, ведь поставленная задача выполнена - заняли третье место в тяжелом сезоне УПЛ. Спасибо всем, кто поддерживает "Кривбасс", кто работает в клубной структуре. Это серьезное достижение для нашего клуба. Мы не останавливаемся и будем продолжать работать.

- Моменты, чтобы забить у "Кривбасса" были. Чего не хватило для их реализации?

- Трудно сказать. Соперник также имеет квалифицированных игроков, поэтому нам было непросто. Вероятно, это первый такой матч в УПЛ, когда было настолько много тревог, пауз. Обе команды много времени потратили на разминки. Но мы боролись до конца. Это футбол. В ближайших двух матчах мы настроены показать, что заслуживаем этого высокого места, на котором финишировали.

- Расскажи, во время таких длинных тревог, как сегодня, чем вы обычно заняты в раздевалке?

- Есть время, чтобы обсудить игровые моменты, тренеры вносят коррективы. Читаем новости, в это время все очень переживают за родных и близких. Боремся и будем бороться с врагом на всех фронтах. Спасибо Вооруженным Силам Украины. Очень ценим то, что наши воины делают для Украины и в свою очередь максимально их поддерживаем.

- Сейчас у вас есть возможность обратиться к криворожским болельщикам. Что хотите им сказать?

- Болейте и поддерживайте нас, несмотря ни на что. Кривой Рог заслуживает такую команду. Также хочу поблагодарить всех болельщиков, которые были с нами в течение этих двух дней на стадионе. "Кривбасс" давно не получал наград чемпионата Украины, и настоящие фаны клуба действительно счастливы вместе с нами. Мы всего второй год в элите, и это действительно успех для всех нас. Будем много работать, чтобы приносить успех "Кривбассу" в дальнейшем. Впереди - еврокубки, будет интересно, - сказал Маханьков.