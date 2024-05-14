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Яцык: Вызов в молодежную сборную Украины еще не получал
Хавбек "Зари" - о ничьей с "Вересом" и финише сезона
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал ничью с "Вересом" (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.
— Саша, на 10-й минуте ты обыграл половину команды соперника, прежде чем открыть счет?
— Не половину команды, а всего двух соперников. После чего покатил мяч в дальний угол ворот.
— Не подумали ли вы, что победа достанется вам легко?
— Нет. Во втором тайме мы также начали уверенно, имели моменты у ворот соперника и могли их реализовать. Если бы мы сделали счет 2:0, то нам бы было легче.
— До начала матча все считали фаворитом "Зарю". Расстроились, что не выиграли?
— Конечно, расстроились. Бывает и такое, наверное, не наш день был. Очень много моментов мы создаем, но не забиваем. Герреро выходил один на один с вратарем, потом на 86-й минуте он не попал в дальний угол ворот. А что создали гости? Я ничего не помню, кроме автогола. Я так и не понял, как гости сравняли счет.
— Физически вы выдержали высокий темп матча?
— Не знаю. Все было нормально.
— Своей игрой остался доволен?
— Думаю, что отыграл поединок на среднем уровне.
— Два тура осталось провести всем командам в нынешнем сезоне. Какие задачи у "Зари" на финише сезона?
— Мы хотим дважды победить и пойти в отпуск при хорошем результате.
— Ты еще не получал приглашение в молодежную сборную Украины?
— Еще, нет. Посмотрим, - сказал Яцык.
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