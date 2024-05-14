Король не помер..., або Ура, у нас скандали! Акценти глядача на іграх 28-го туру УПЛ

Тур не был выдающимся. К примеру, в нем было аж 17 голов на 16 команд. Конечно, изрядно попили крови бесконечные тревоги. Хотя кое-кому эти паузы даже пошли на пользу для достижения результата. Но главное - за два тура до финиша определилась вся тройка призеров, выстроившаяся строго по ранжиру.

Шахтер - Динамо 1:0

Кривбасс - Полесье 0:1

Александрия - Днепр-1 1:0

Оболонь - Рух 0:0

Колос - ЛНЗ 1:3

Заря - Верес 1:1

Черноморец - Металлист 1925 3:0

Ворскла - Минай 2:3

Зрелищность. Вполне прилично смотрелась половина матчей. Бодрый запев в Полтаве так и остался лучшим действом тура. По сумме острых эпизодов у ворот почти не уступила ему игра “Зари” и “Вереса”. Зрительского зачета удостоились также Одесса и Ковалевка.

Обращает на себя внимание: ни в одном из этих поединков не участвовали команды верхней шестерки. А хваленое Класичне по тому же количеству моментов у меня лишь разделит пятое-шестое место со встречей в Кривом Роге.

В целом печально выглядело противоборство “Оболони” с “Рухом”. А худшим, в этом смысле, назову матч в Александрии, где после перерыва кроме одного промаха по гостевым воротам по-настоящему смотреть было не на что.

Интрига. Она раньше всего приказала жить там же. После гола Шостака на 18-й минуте у днепрян было лишь два полумомента в течение трех минут. Как будто претендент на Европу безропотно отдал эту игру. В Одессе игравших в меньшинстве харьковчан фактически приговорил гол Васильева в раздевалку.

Лишь трижды что-то решалось или могло решиться в последние пол-тайма. “Динамо” в последний раз могло отыграться на 77-й минуте, но удару Бражко не хватило точности. На следующей - Ющишин в последний раз спас от поражения “Верес”. Ну, и Витенчук с пенальти вырвал победу для “Миная” на рекордной 11-й компенсированной минуте.

Логика. Наиболее закономерными стали минимальные победы все той же “Александрии” над “Днепром-1” и “Полесья” над “Кривбассом”. А половина поединков тура завершилась, на мой взгляд, нелогично.

И ”Ворскла” с “Минаем”, и “Шахтер” с “Динамо”, да и “Колос” с ЛНЗ по соотношению голевых шансов “наиграли” скорее на ничью. А вот “Заря” должна была обыгрывать “Верес”, и не в один мяч.

Судейство. В кои-то веки Юстас таки-имеет вам сказать. Арбитры, по его мнению, допустили серьезные ошибки в матчах с участием первой и последней на тот момент команд в таблице.

“Ворскла” - “Минай”: 73-я минута - не вынесенное Петько второе предупреждение, при счете 2:1 в пользу хозяев поля. “95 на 5% в пользу желтой карточки. Я бы дал без вопросов”. Довелось где-то прочесть, что мол арбитр тут разобрался по духу игры. Ну да - когда речь идет о том, кто замкнет таблицу за два тура до конца сезона.

То есть, по-хорошему, “Минай” должен был остаться в меньшинстве на последние пол-тайма, уступая в счете. Теперь самое интересное: рефери - Дердь из … Ужгорода.

Который лишь после ВАРа поставил “точку” в ворота гостей, а вот вторая желтая как раз в компетенцию видео-ассистента и не входит. На самом деле, скандалище!!!

Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф. А тот, кто сделал возможным сам факт судейства своих земляков. Без этого, мол, никак нельзя прожеребиться. Во-первых, хоть я и далек от компьютерных мансов, полагаю, что можно. Просто будет менее удобно. Во-вторых, кому нужна жеребьевка со столь вопиющим исходом?

“Шахтер” - “Динамо”: 27-я минута - предупреждение Судакову за симуляцию, при 0:0. “В моем представлении, это скорее пенальти. Игрок “Шахтера” выбрасывает ногу намеренно в сторону, но игрок “Динамо” в этот момент не стоит без движения, а выставляет бедро. В динамике - пенальти несомненно, с ВАРом - на усмотрение”.

33-я минута - пенальти в ворота гостей и 1:0. “Пенальти без вопросов, но перед этим опасная игра против игрока “Динамо”, которая не обсуждается. И я не знаю, почему это пропустили. Сыграно в мяч, но классическое "со штыком". Должен был быть назначен свободный удар, так как касания не было”.

Таким образом, по мнению моего консультанта, арбитры могли тут ошибаться в обе стороны. Но более очевидна ошибка №2 - в пользу “Шахтера”, решившая в итоге судьбу игры, да и чемпионства в придачу. Рефери - Деревинский, видео-ассистент - Шурман.

Везение. Фортуна благоволила “Оболони”: на 59-й минуте после удара Пидгурского от гола и вероятного поражения ее уберегла стойка ворот Кичака.

Считаю, что “Черноморцу” явно повезло с “самоубийством” безрассудного Безуглого, которое обрекло “Металлист 1925” на фиаско. До этого, в первые пол-тайма в Одессе, единственная возможность забить была как раз у гостей.

Но самым везучим стал ЛНЗ. Причем, поначалу Удача находилась к нему тылом - удар Пасича в штангу ворот “Колоса” при 0:0. Но уж как развернулась лицом, так развернулась - буквально осыпав щедротами.

Сначала автогол Черноморца (это фамилия), сравнявший счет в конце тайма. А потом стойка Топалова и перекладина Рангела в течение какой-то минуты. И лишь после этого были забиты еще два гола черкащан в противоположные ворота.

Личности. С конца первого тайма и до упора на поле бросался в глаза Герреро из “Зари” - семь ярких эпизодов матча. Безрезультатно, скажете вы. Но тут мы говорим о тех, кто чаще обращает на себя внимание игрой, вызывая интерес к футболу.

Вторым назову его одноклубника Антюха. Третье место у меня разделят еще один игрок луганского клуба Ндур с Вакулой из “Миная”. Отметил бы также Бойчука с Бадибангой (“Черноморец”) и Тилля (ЛНЗ).

Из вратарей чаще других спасал от гола “Верес” Ющишин. Но практически на этом же уровне запомнились Ризнык (“Шахтер”) и Кемкин (“Минай”).

Симпатии. Говорят, “Зарю” искусственно мотивировали со стороны. Если так, почаще бы - больше всего футбола в туре увидел от команды Коваля. Далее идут “Черноморец”, которому пошла масть в большинстве, и “Минай”, волшебно преобразившийся после отбоя воздушной тревоги. Несмотря ни на что, упомяну также и “Ворсклу”.

Как сказал бы Паниковский, жалкий ничтожный коллектив тура - “Днепр-1”, футбола почти не показавший. Следом идет чудесным образом сдувшийся без мотивации “Кривбасс” и жертва “аборта” (то бишь, удаления) - “Металлист 1925”. Печален был и “Верес”, чьим единственным полноценным шансом стал автогол соперника.

Таблица. Итак, “Шахтер” защитил свой титул. Как сказали бы французы триста лет тому назад: король не умер - здравствует король! Но не надо оваций. По-прежнему считаю, что команда Пушича сделала то, что обязана была сделать - с оглядкой на ее кадровые и прочие возможности, в сравнении с остальными.

То же самое скажу и про “серебро” “Динамо”. Вместе с тем, прав коуч “Шахтера”, когда говорит о жесткой конкуренции. Уберите этот сомнительный чемпионский гол да отнимите два очка с “Александрией”, добытые в кабинетах - и что останется? Гулькин нос - расстояние меньше чем в одну победу.

А будь Шовковский у руля с начала сезона? Впрочем, то же самое можно сказать и о Пушиче. В любом случае, повторюсь: все закономерно. Жаль только, Класичне моих надежд не оправдало. Борьба-то борьбой, но игра, как для таких соперников, вполне заурядная. И когда здесь все решает единственный гол с пенальти - это не комильфо.

“Кривбасс” тоже сделал то, что должен был. Ни больше, ни меньше. Команда Вернидуба больше всех хотела этих медалей, имела больше предпосылок дабы их завоевать, и в целом заслужила без вопросов. Выше головы прыгнуть ей была не судьба, а оглядываясь на “преследователей”...

Тройка борцов за Европу производит удручающее впечатление. “Днепр-1” плетется рысью как-нибудь, словно из последних сил. “Рух” напоминает нарядную механическую игрушку, у которой заканчивается завод. “Полесье” натужно выцарапывает очки там, где соперник противостоит ему без фанатизма.

По игровому потенциалу в начале сезона предпочел бы днепрян. По общему впечатлению от самого сезона - львовян. И сейчас любой команде будет непросто представлять Украину в Европе, но Житомиру туда еще рано априори. Прогнозов не будет, я их дал еще зимой - вернемся к этому по окончании чемпионата.

“Заря” и “Черноморец” присоединились к ЛНЗ на острове Курящих Бамбук.

“Александрия”, “Ворскла” и “Колос” еще не застрахованы от переходных плей-офф. Соперники в оставшихся турах самые завзятые у команды Ротаня. С полтавчанами может сыграть злую шутку финал Кубка. Ковалевцы отчалили от одного берега, но другого все еще не видно. Теоретически возможно все.

“Оболонь”, “Верес” и “Минай” будут драться, кусаться и царапаться до последнего. Тогда как “Металлист 1925” во главе с тренером печального образа смотрится скорее депрессивно. Да и календарь у него, как по мне, остался худший. Прощаемся? Или в ход пойдут скрытые резервы?

Анонсы. Матч тура: “Металлист 1925” - “Полесье”. Обоим нужна победа любой ценой. И оба не выглядят непобедимыми. Поэтому в прямом эфире смотрел бы эту игру.

Также интересуют пары, в которых обитатели зоны риска попытаются приблизить к себе тех, кто нынче завис над нею: “Верес” - “Александрия” и “Ворскла” - “Оболонь”. Сюда же отнесу и встречу “Миная” с “Колосом”. Команда Любеновича будет отчаянно вырываться из зоны прямого вылета.

В “Днепр-1” против чемпиона как-то не верится. “Рух” в состоянии разобраться с “Черноморцем”, но многое будет зависеть от настроения одесситов. Найдется ли для них должная мотивация?

Поединки “Динамо” с “Кривбассом” и ЛНЗ с “Зарей” будут интересны лишь фанатам этих клубов.

Как ни крути, почти вся интрига сконцентрировалась внизу. А шо делать?

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