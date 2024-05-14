Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мрвалевич: Матч с Зарей был очень тяжелым, считаю, мы могли рассчитывать и на победу
Но команды сыграли вничью
Скриншот: канал Вереса на YouTube
Форвард "Вереса" Марко Мрвалевич прокомментировал
"Этот матч был очень тяжелым. Нам удалось добыть ничью. Хотя, я считаю, что мы могли претендовать и на все три очка, поскольку у нас были шансы. Но это лишь условности. Реальность – это наша ничья.
Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они поддерживают команду, где бы мы ни играли. Иногда, их на трибунах даже больше, чем болельщиков соперников в наших выездных матчах. Могу лишь пообещать им, что в следующих двух играх мы сделаем все, чтобы победить и осчастливить их", - рассказал Мрвалевич.
Популярное сейчас
- Источник назвал город, в котором Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
- В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба
- Кривбасс уступил Полесью, Верес цепляется за ничью, потенциальные соперники Динамо. Главные новости за 13-е мая
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО