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Мрвалевич: Матч с Зарей был очень тяжелым, считаю, мы могли рассчитывать и на победу

Премьер-лига

Но команды сыграли вничью

Мрвалевич: Матч с Зарей был очень тяжелым, считаю, мы могли рассчитывать и на победу

Скриншот: канал Вереса на YouTube

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Форвард "Вереса" Марко Мрвалевич прокомментировал ничью с луганской "Зарей" (1:1) в матче 28-го тура УПЛ.

"Этот матч был очень тяжелым. Нам удалось добыть ничью. Хотя, я считаю, что мы могли претендовать и на все три очка, поскольку у нас были шансы. Но это лишь условности. Реальность – это наша ничья.

Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они поддерживают команду, где бы мы ни играли. Иногда, их на трибунах даже больше, чем болельщиков соперников в наших выездных матчах. Могу лишь пообещать им, что в следующих двух играх мы сделаем все, чтобы победить и осчастливить их", - рассказал Мрвалевич.

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Заря (Луганск) Верес (Ровно) Марко Мрвальевич
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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