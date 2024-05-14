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Защитник Вереса: Каждое набранное очко важно - курочка по зернышку
Верес сыграл вничью с Зарей
nkveres.com
Защитник "Вереса" Валерий Кучеров прокомментировал
– Как тебе игра с "Зарей"?
– "Заря" – сложный соперник. Они готовились к нам серьезно. Мы сыграли вничью и заработали одно очко – это все в копилку. В целом мы неплохо сыграли сегодня. Думаю, что ничейный счет в этом поединке является закономерным.
– Уже на 10-й минуте вы пропустили гол от Яцика. Не было мыслей, что "Верес" может расклеиться?
– Нет. Мы с партнерами заранее договариваемся, что при любом результате мы будем играть до последней минуты. Свой характер мы и продемонстрировали в этой встрече.
– Второй тайм вам особенно удался?
– Да и первый тайм мы в целом нормально провели. Единственное, что пропустили гол в дебюте матча. Мы пытались атаковать все время, хотя последнего, точного паса, в третьей зоне нам не хватало. В целом "Заря" давала нам играть.
– Ваш главный тренер Олег Шандрук был очень эмоциональным во время игры – он постоянно подсказывал футболистам своей команды. Так всегда происходит?
– Он всегда эмоциональный. Наш наставник видел, что мы шли в атаку большими силами, и ему очень не хотелось проигрывать. Каждое очко может быть золотым на финише сезона.
– Вы считаете, что этот балл поможет вам на финише сезона?
– Мы уверены в этом. Каждое набранное очко важно, курочка по зернышку, как говорится. Хотя, конечно же, мы хотели бы выиграть у "Зари".
– Кто был лучшим игроком "Вереса" в матче против "Зари"?
– Не буду выделять никого отдельно. Мы все сильны командным духом.
– Валерий, в 30-м туре вы снова будете играть на этом стадионе, с "Металлистом 1925". Как атмосфера на стадионе "Левый берег", где было много фанатов "Вереса"?
– Стадион и футбольное поле – супер. В Киев приехало много наших болельщиков, поддержать нас. За это им спасибо, они нас всегда поддерживают. Думаю, что у "Вереса" одни из самых преданных поклонников в Украине. В Ровно – у нас вообще фантастическая поддержка.
– 15 мая в Ровно пройдет финальный матч Кубка Украины. Ты пойдешь на стадион в среду?
– Да, планирую пойти на игру со своей семьей. Хочу поддержать своего друга – Руслана Степанюка в матче с "Шахтером".
– У "Ворсклы" есть шанс выиграть заветный трофей?
– Шансы всегда есть. Это финал, он состоит из одного поединка. Уверен – "Ворскла" будет кусаться.
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