Артем Гагарин: Лига Европы или Лига конференций? Кривбасс хочет выступать в как можно лучшем турнире

До конца сезона 2023/24 в украинской Премьер - лиге – еще два матча, но итоговая позиция "Кривбасса" уже известна. Криворожский клуб вошел в число призеров, забронировав за собой третью строчку турнирной таблицы. Это место позволит стартовать в еврокубках – в Лиге Европы или Лиге конференций. О достижениях "Кривбасса", а также о ближайших перспективах клуба и команды, журналист UA-Футбол пообщался с вице-президентом криворожан Артемом Гагариным.

- Ваш клуб официально обеспечил себе место в еврокубках 2024/25. Какие ощущения?

- Ну, конечно, мы очень рады, что всего через два года после выхода в УПЛ закончили чемпионат с медалями. Да еще и досрочно. Это очень крутой результат, но надеемся, дальше – больше. Хотя сейчас нам пока что не до празднований. Впереди еще две игры чемпионата – с "Динамо" и "Минаем". И надо еще там хорошо сыграть. А уже после этого будет награждение, и тогда уже все отпразднуем – и медали, и выход в еврокубки. Честно скажу, в начале сезона многие не верили, что это возможно. Но мы верили и шли к своей цели. Но! Когда достигаешь цели, оглядываясь назад, всегда начинаешь думать: "А могло же быть и лучше". Начинаешь считать потерянные очки и жалеть: "Вот если бы не та ничья, или не то глупое поражение..." (с улыбкой).

- Как вы сами в клубе позиционируете это событие: считаете, что это ваш дебютный выход на международную арену, или ассоциируете себя с историей того "Кривбасса", который уже играл в еврокубках, в частности, с "Пармой" и "Нантом"?

- Нынешнее событие мы позиционируем таким образом, что город Кривой Рог в третий раз в своей истории выиграл бронзовые медали чемпионата. Мы ценим и уважаем историю и того "Кривбасса", и всех других команд, которые до этого играли. Поскольку история криворожского футбола началась не в 1959-м году, когда был основан тот "старый" "Кривбасс", а гораздо раньше. Мы ее уважаем, но сейчас пишем новые страницы этой истории. Конечно, по ходу еврокубкового сезона мы будем в каком-то виде вспоминать те матчи "Кривбасса", потому что это – история криворожского футбола, и люди должны ее знать. Но вопрос, как это правильно сформулировать, понимаете? Мы же все видим, какую позицию европейские футбольные органы сейчас приняли в отношении того, старого "Металлиста", того "Днепра".

- Будете играть еврокубки в Германии, или еще рассматриваете другие варианты?

- Скорее всего, в Германии мы будем играть групповой турнир. Потому что тот стадион, с которым мы определились и с которым почти договорились, он пока будет принимать матчи Евро-2024, и поэтому не будет полностью готов к началу квалификации еврокубков. Поэтому, если команда, дай Бог, выйдет в групповой турнир, мы точно будем играть его в Германии. Город назвать пока не могу, поскольку бумаги еще не подписаны. А квалификацию будем играть, скорее всего, в другой стране. Где именно – тоже пока не могу сказать, потому что мы еще ждем ответа.

- В Лиге Европы больше денег, но там более тяжелые соперники. Ваш клуб просчитывает варианты, в каком из турниров легче себя проявить и пройти по сетке как можно дальше? В конце концов, в каком из турниров вам придется стартовать - Лиге Европы или Лиге конференций - сейчас зависит от результата финала Кубка Украины. Будете болеть там за "Шахтер", чтобы выступать в более престижном соревновании?

- Ну, смотрите. Еще в начале сезона мы четко определили свои цели – борьба за еврокубки. Конечно, нам хотелось бы выступать в как можно лучшем турнире. Но самое главное для нас – это сама возможность проявить себя в Европе. Мы своей цели достигли, и очень рады этому. Поэтому сейчас сосредоточены на том, чтобы наилучшим образом подготовиться к этому выступлению и достойно представить страну. А в каком именно турнире будем стартовать, сейчас уже не столь важно. Все, что зависело от нас, мы сделали. А дальше уже будем принимать действительность такой, какой она будет. И желать кому-то поражения... Ну, а если случится так, что "Ворскла" в финале Кубка реально будет играть лучше и справедливо получит трофей, а с ним – свое место и в Лиге Европы? Как мы должны к этому относиться? Поэтому этот вопрос достаточно некорректный. Еще раз повторюсь, мы настроены играть в том из еврокубков, куда в конце концов попадем.

- Уже строили стратегию на летнее межсезонье с учетом того, что нужно готовиться к квалификации еврокубков?

- Ну, до старта в еврокубках мы уже успеем сыграть первый тур в чемпионате Украины. Поэтому в принципе подготовку к сезону нам не придется как-то форсировать, и команда будет готовиться по обычному плану. Хотя по всем подготовительным моментам вам все же лучше обратиться к Юрию Николаевичу (Вернидубу. - Е.К.).

- Если вы упомянули о том, что на групповой стадии планируете играть в Германии, то попадание в группу одного из еврокубков – это обязательная задача?

- А зачем начинать участвовать в чем-то, не желая победить, или просто достичь чего-то значительного? Зачем это начинать, если в планах нет большой серьезной цели? Каждая команда, которая выходит на старт любого турнира, она стремится выступить в нем как можно успешнее. Я не знаю, кто вам скажет в интервью что-то другое. Типа, мы хотим не вылететь от первого же соперника или просто "засветиться". Мы выходим, чтобы играть и чтобы полностью отдаваться, а для чего еще? Тем более, сейчас, когда нашей стране так не хватает маленьких побед на пути к большой победе. Ведь футбол сейчас – это не только спортивные результаты. Это и популяризация Украины, и напоминание миру, что у нас идет война. Поэтому на нас, на все команды, которые играют в еврокубках, сейчас возложена очень большая миссия.

- Когда "Заря" впервые вышла в еврокубки, ее возглавлял Юрий Вернидуб. И потом еще девять раз подряд луганский клуб выходил на международную арену. Не в последнюю очередь – благодаря фундаменту, заложенному Юрием Вернидубом. Кстати, потом Юрий Николаевич еще сенсационно выводил молдавский "Шериф" в группу Лиги чемпионов. Верите, что и ваш "Кривбасс" под руководством этого тренера может на десятилетия стать полпредом Украины в Европе?

- Начнем с того, что Юрий Николаевич прежде всего – просто офигенный тренер и отличный мотиватор. А все разговоры о фартовости, о том, что кто-то – некий талисман будущих побед, это все выдуманные байки. Впрочем, если так будет и в нашем случае, мы не против. Но если просто верить в фактор Вернидуба, то это нас до добра не доведет. Нужно всем работать. Развивать инфраструктуру, маркетинг, заниматься академией и тому подобное. Когда вся команда, весь клуб работает на результат, то он придет. Но конечно, иметь при этом еще и такого тренера – это большой плюс и большое подспорье для наших амбиций.

- Как вы думаете, выход "Кривбасса" в еврокубки поможет Украине остановить падение в Таблице коэффициентов, которое наблюдается в последнее время?

- Ну, в футболе случается всякое. Бывают разные соперники, разные обстоятельства, неудачный жребий. И наше нынешнее место в рейтинге – на это тоже есть определенные причины. И я сейчас говорю не только о войне, потому что наше падение началось немножко раньше. Может, количество наших представителей в еврокубках сейчас немного не соответствует реальному положению дел? Кто-то зарабатывает баллы, которые потом делятся на пять. Так, может, лучше мы будем зарабатывать баллы, которые будут делиться на три? Понимаете, о чем я? Максимальное количество команд в еврокубках сейчас не должно быть самоцелью. Попасть в еврокубки лишь для того, чтобы кричать, что мы побывали в Европе?