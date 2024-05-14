Фридман: После финала ЛЕ с Севильей игроки Днепра не хотели брать зарплату меньше миллиона, абсолютно каждый хотел миллион-полтора

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман рассказал об обстановке в "Днепре" после проигранного финала Лиги Европы 2014/15 "Севилье".

- Если бы тогда "Днепр" выиграл финал, спасло бы это тогда команду, как считаете?

- Я думаю, что скорее всего да, получили бы большие призовые, не ушли бы некоторые игроки. Я не помню обеспечивала ли тогда победа в финале место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

- Нет, не давала, потому что тогда "Севилья" ежегодно играла в этом турнире, без перехода в Лигу Чемпионов.

- Все же считаю, что это сохранило бы команду. Но "Днепр" развалился не из-за этого, присутствовала усталость, футболисты тогда при подписании новых контрактов не хотели брать зарплату меньше миллиона, абсолютно каждый хотел миллион-полтора. Потом жизнь показала, когда их отпустили, что такие контракты никто обеспечить и не мог. Они просто издевались при переподписании контрактов. Случай с Коноплянкой если вспомнить. Он мне недавно звонил, мы вспоминали. Он сказал, что уверен, что за него на тот момент давали 15 миллионов. Мы могли бы тогда продлить контракт, как это сейчас сделали с Довбиком, тихо и мирно, потом бы его продали, но ему не сиделось, он хотел резко уйти. Да, Артем тоже хотел уйти, но с ним договорились, продали и команда заработала. А когда уходят такие игроки и команда остается ни с чем, то это также неправильно.

Видно, что накопились тогда у Игоря Валерьевича Коломойского эмоции. Это на самом деле очень трудно, когда управляешь командой, понимаешь потребности футболистов, а каждый из них имеет корону на голове, поэтому очень трудно с ними работать. Каждый себе что-то придумает, что ему все должны, большие зарплаты, большие премии. Даже сейчас, у нас ("Днепра-1") зарплаты огромные, а в "Кривбассе" говорят, что больше десяти тысяч никто не имеет, они там за счет премиальных зарабатывают. Но это не значит, что у нас плохая история, чтобы говорить, что в "Днепре-1" не рассчитываются и так далее, просто другая система.