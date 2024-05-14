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Вантух: Заря – это бренд в украинском футболе. Мы всегда считались клубом №3
В этом сезоне Заря планирует побороться за 7-е место
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "
– В "Заре" недовольны итоговым результатом в игре с "Вересом"?
– Конечно, конечно. Мы имели достаточно моментов, чтобы выиграть в этой встрече. Плюс я срезал мяч в собственные ворота. К сожалению, в том эпизоде я плохо сыграл.
– Это твой первый автогол в карьере?
– Да.
– Видел эмоции капитана "Зари" Богдана Бутко после финального свистка, и он говорил: "Как мы могли не выиграть"...
– Эти эмоции понятны. Мы имели много шансов, чтобы забить второй гол и закрывать эту встречу. Обидно, очень. Мы всегда играем на победу. Во втором тайме только Герреро мог забивать дважды, Денис Антюх имел шанс. Последнего паса нам не хватало.
– Игра первого круга завершилась вничью 2:2. Что-то вы не можете обыграть "Верес"?
– В игре первого круга я не играл, но помню ту встречу, тогда игроки "Вереса" забили второй мяч на последней секунде игры. "Верес" – хорошая команда, с повышенной мотивацией ребята вышли на футбольное поле. Наш соперник любит атаковать, угрожать воротам. Если не брать двух наших грандов, то остальные соперники примерно равны.
– Второй тайм прошел при взаимных атаках.
– Обе команды хотели выиграть. Мы были ближе к победе.
– Отсутствие Арсения Батагова сказалось на игре "Зари" при обороне?
– 100% сказалось – Арсений наш ключевой игрок в защите. Он начинает большинство наших атак, добавляет нам уверенности при контроле мяча. Его повреждение не очень серьезное, думаю, что он скоро вернется в строй.
– В игре с "Вересом" отличился Александр Яцык. Он прибавляет?
– У него всегда много моментов. Я часто разговариваю с Сашей, он хотел забить, а сразу после забитого мяча поздравил его. Яцик – молодец.
– Ты играл в прошлом году с Володей Бражко в составе "Зари". Сейчас Бражко играет в "Динамо". Яцык также принадлежит киевскому "Динамо". Часто аналитики сравнивают Бражко и Яцика. Что ты скажешь об этом сравнении?
– Я слышал об этом. Их нельзя сравнивать, это разноплановые футболисты. Бражко – футболист опорной зоны. Он разрушитель, Вова с мячом хорошо работает, он угрожает воротам соперника, умело играет во время обороны. Считаю, что Бражко сильнее Степаненко, например. А Яцык любит взять мяч, протащить его к чужой штрафной площади, вырываться в зоны. По игре Саша похож, профайлом, на Шапаренко.
– Какие задачи вы ставите перед собой на два последних матча этого сезона?
– Мы нацелились на 7-е место. Пока что мы отстаем на три очка от черкасского клуба ЛНЗ. Мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Все видят, что первый круг наша команда провалила. "Заря" – это бренд в украинском футболе. Мы всегда считались клубом номер 3. Не можем мы опускаться так низко.
– Кого из аутсайдеров ты можешь отметить со знаком плюс?
– Нам очень много проблем доставила "Оболонь". "Пивовары" мне очень понравились, они заставили "Зарю" подстроиться под их футбол, который они любят.
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