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Пеньков: В ЛНЗ три равноценных вратаря - вчера играть доверили мне

Премьер-лига

ЛНЗ пропустил первым, но все таки обыграл Колос

Пеньков: В ЛНЗ три равноценных вратаря - вчера играть доверили мне

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Голкипер ЛНЗ Герман Пеньков прокомментировал матч 28-го тура УПЛ с "Колосом" (1:3).

– Начало матча было за хозяевами, которые создавали большинство на определенных участках поля, умело комбинировали с использованием флангов. Нам помог добиться перелома довольно длительный перерыв, вызванный воздушной тревогой. Послушали от тренеров аналитику, было акцентировано внимание на тактических просчетах. Недостатки были оперативно исправлены, потому что после возобновления игры на поле уже был другой ЛНЗ. Конечно, хорошо, что под занавес первого тайма удалось сравнять счет.

– Ты в осенней части сезона неизменно защищал пост №1 черкащан, но до поединка в Ковалевке в последних 5 турах был запасным.

– В ЛНЗ 3 равноценных вратаря и кому играть – прерогатива тренерского штаба. Вчера это доверили мне.

– И, как бы ты оценил свои действия?

– Полного удовлетворения нет, хотя и победили. Все же, не удалось сохранить свои владения неприкосновенными.

– Но в нескольких эпизодах также выручил свою команду.

– Итоговое преимущество в два мяча не должно вводить в заблуждение. Хозяева оказали упорное сопротивление. При счете – 1:1 нашим союзником стал каркас ворот и если бы ковалевцы снова вышли вперед, то неизвестно чем все могло закончиться. Трудно было и в конце матча, когда хозяева бросили вперед большие силы, но все обошлось. Мне удалось парировать опасный "выстрел" Андрея Цурикова, а затем игрок "Колоса" из выгодной позиции решил сделать передачу, а не пробил. Все же, на мой взгляд, футболисты ЛНЗ больше наиграли на победу. Несмотря на то, что первыми пропустили проявили характер, благодаря тактическим перестроениям добились перелома и главное, что превосходили ковалевцев в реализации голевых моментов.

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Колос (Ковалевка) Герман Пеньков ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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