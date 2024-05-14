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Заинтересован лично Шовковский. Динамо интересуется вингером Днепра-1
Речь об Алексее Гуцуляке
Фото: ФК Динамо Київ
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Как сообщает Sport.ua, в трансфере лично заинтересован наставник команды Александр Шовковский, который хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом.
Также источник пишет о том, что Гуцуляк с большой вероятностью летом покинет "Днепр-1". У Алексея есть несколько вариантов продолжения карьеры, но еще не определился со своим будущим.
Напомним, что контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Алексей провел за "Днепр-1" 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
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