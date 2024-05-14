Заинтересован лично Шовковский. Динамо интересуется вингером Днепра-1

" Динамо " проявляет интерес к вингеру "Днепра-1" Алексею Гуцуляку.

Как сообщает Sport.ua, в трансфере лично заинтересован наставник команды Александр Шовковский, который хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом.

Также источник пишет о том, что Гуцуляк с большой вероятностью летом покинет "Днепр-1". У Алексея есть несколько вариантов продолжения карьеры, но еще не определился со своим будущим.

Напомним, что контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Алексей провел за "Днепр-1" 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.