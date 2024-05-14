Хавбеки Украинского Классического и герои Миная. Символическая сборная 28-го тура УПЛ

Украинские команды выходят на финишную прямую кампании 2023/24. В 28-м туре мы увидели "Украинское Классическое", в котором благодаря триумфу над киевским "Динамо" чемпионство оформил донецкий "Шахтер".

Также в этом туре было место сенсациям и волевым камбэкам. В частности, очки потеряли лидеры в лице криворожского "Кривбасса" и "Днепра-1" - команды Юрия Максимова и Юрия Вернидуба потерпели минимальные поражения. Хотя, и при этом, благодаря поражению днепрян криворожане уже официально добыли бронзовые медали.

Огненный поединок выдал закарпатский "Минай" Желько Любеновича. "Лисы" дважды пропустили от полтавской "Ворсклы", однако в итоге перевернули игру с ног на голову и в компенсированное время вырвали победу.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 28-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Александр Кемкин ("Минай")

Страж ворот закарпатской команды не слишком удачно сыграл в эпизоде с первым голом, потому что мог опережать Павлюка и снять мяч с его головы. Но затем Александр полностью исправился, взяв два пенальти. К тому же, Кемкин сделал классный сейв после удара Глущенко в первом тайме. Поэтому, в трех добытых очках в поединке против "Ворсклы" есть прямая заслуга молодого вратаря.

Правый защитник: Ефим Конопля ("Шахтер")

Фулбек "горняков" не показал ничего сверхъестественного в "Украинском Классическом" и не отметился результативными действиями, однако в целом выглядел очень надежно при обороне своих ворот. Ефим хорошо держал структуру и помог партенрам нивелировать угрозу, которая исходила от футболистов "Динамо".

Центральный защитник: Андресон Джордан ("Заря")

25-летний бразилец очень солидно провел матч против ровенского "Вереса". Хотя и его команде не удалось сохранить преимущество и в итоге победить, однако Джордан индивидуально в защите показал себя очень надежно. В прямом смысле высокий защитник выступал стеной луганской команды, да и его вины в пропущенном голе нет.

Центральный защитник: Евгений Павлюк ("Ворскла")

Несмотря на досадную ошибку в моменте со вторым голом, Евгений провел огненный первый тайм встречи с "Минаем". К тому же, и во второй половине поединка до объявления тревоги Павлюк был лучшим на поле. Центрбек полтавского коллектива выиграл много единоборств и отметился забитым мячом.

Левый защитник: Николай Матвиенко ("Шахтер")

Да, Николай до 70 минуты выступал как номинальный центральный защитник. Однако, после выхода на поле Иракли Азарова сместился на фланг обороны. В общем, Матвиенко действовал уверенно и помог своей команде не пропустить от лучшей атаки чемпионата в лице банды Александра Шовковского. А это большое достижение.

Опорный полузащитник: Вячеслав Танковский ("Полесье")

Именно гол Вячеслава стал единственным в матче против криворожского "Кривбасса" и принес триумф подопечным Сергея Шищенко. Танковский подхватил мяч в метрах 25-ти до ворот и решился на дальний выстрел - Маханькову ничего не оставалось как в красивом прыжке провести мяч. В итоге, хавбек отыграл все основное время того бесконечного поединка и ушел с поля лишь на 90+3 минуте.

Центральный полузащитник: Оливье Тилль (ЛНЗ)

Несмотря на свою номинальную позицию люксембургский футболист действовал по всему периметру атаки и был очень активным. Оливье хоть и не записал свое имя в протокол матча с "Колосом", однако очень помог команде Олега Дулуба. По сути Тилль был проводником идей наставника черкасской команды в этой встрече.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Чемпионский гол, что тут еще сказать. В первом тайме 10-й номер "горняков" обыграл своего тезку - Бущана, уверенно реализовав пенальти. Этот гол стал единственным в "Украинском Классическом" и позволил команде Марино Пушича досрочно добыть золотые медали украинского первенства. Кроме того, Судаков, уже традиционно для себя, был самым активным в составе "Шахтера" на протяжении всей игры.

Атакующий полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Однозначно, Николай - лучший игрок украинского дерби в составе столичного коллектива. Шапаренко шел в дриблинг, действовал между линиями, протягивал мяч и всегда старался обострять. Одним словом, хавбек был двигателем "бело-синих" в противостоянии с донецкой командой.

Форвард: Артур Ременяк ("Минай")

Артут переломил ход матча с "Ворсклой", удачно реализовав выход 1 на 1. После этого Ременяк отборолся с Павлюком на втором этаже, заставив последнего срезать мяч в собственные ворота. К тому же нападающий закарпатской команды еще и пенальти заработал, пробив в руку Челядину.

Форвард: Эйнел Соареш (ЛНЗ)

Гол кабовердийского нападающего снял все вопросы на счет победителя поединка с ковалевским "Колосом". Кроме этого, легионер был активным на протяжении всего игрового времени и отыграл полный матч.

Главный тренер: Желько Любенович ("Минай")

Если твоя команда делает камбэк и забивает три мяча, какие еще могут быть вопросы? После паузы из-за тревоги сербский специалист сумел психологически накачать своих подопечных и мы увидели совсем другую игру. А до этого все шло к закономерному поражению. В итоге, "Минай" буквально выгрыз три очка и все еще ведет борьбу за выживание.

Запасные: Вадим Ющишин ("Верес"), Олег Мозиль ("Металлист 1925"), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Путря ("Черноморец"), Александр Васильев ("Черноморец"), Артут Авагимян ("Черноморец"), Кирилл Ковалец ("Александрия"), Владислав Вакула ("Минай"), Антон Глущенко ("Минай"), Вадим Витенчук ("Минай"), Хуан Безерра ("Александрия"), Александр Яцык ("Заря"), Эдуардо Герреро ("Заря").