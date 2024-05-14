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Польский экс-клуб Коноплянки интересуется одним из лидеров ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Краковия заинтересовалась Владиславом Наумцом

Польский экс-клуб Коноплянки интересуется одним из лидеров ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

25-летний хавбек ЛНЗ Владислав Наумец попал в сферу интересов польской "Краковии". И как сообщает Sport Arena, интерес этот довольно предметный.

Хавбек выступает за ЛНЗ с прошлого лета. В нынешнем сезоне Владислав сыграл 25 матчей, забил пять голов, отдал один ассист.

По данным портала Transfermarkt, контракт игрока с черкасским клубом рассчитан до лета 2025 года, а его текущая стоимость – 400 тысяч евро.

"Краковия" занимает 15-е место в Экстраклясе, в четырех очках от зоны вылета за два тура до конца чемпионата.

Совсем недавно, с февраля 2022-го по июль 2023-го, за этот клуб из Кракова выступал Евгений Коноплянка.

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ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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