Польский экс-клуб Коноплянки интересуется одним из лидеров ЛНЗ

25-летний хавбек ЛНЗ Владислав Наумец попал в сферу интересов польской "Краковии". И как сообщает Sport Arena, интерес этот довольно предметный.

Хавбек выступает за ЛНЗ с прошлого лета. В нынешнем сезоне Владислав сыграл 25 матчей, забил пять голов, отдал один ассист.

По данным портала Transfermarkt, контракт игрока с черкасским клубом рассчитан до лета 2025 года, а его текущая стоимость – 400 тысяч евро.

"Краковия" занимает 15-е место в Экстраклясе, в четырех очках от зоны вылета за два тура до конца чемпионата.

Совсем недавно, с февраля 2022-го по июль 2023-го, за этот клуб из Кракова выступал Евгений Коноплянка.