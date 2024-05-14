Официально: Полесье-2 подписало контракт с македонским вингером

ФК "Полесье" официально объявляет о подписании контракта с македонским вингером Димитаром Трайковым для второй команды.

14 мая Трайков успешно прошел медосмотр и подписал договор с житомирским клубом. В текущем сезоне он защищал цвета северомакедонского "Брера Струмица", где сыграл 22 матча и забил 2 гола.

Димитар присоединится к "Полесью-2" во время предсезонной подготовки команды.