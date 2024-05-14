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Официально: Полесье-2 подписало контракт с македонским вингером
Игрок присоединится к Полесью-2 во время предсезонной подготовки
polissya fc
ФК "Полесье" официально объявляет о подписании контракта с македонским вингером Димитаром Трайковым для второй команды.
14 мая Трайков успешно прошел медосмотр и подписал договор с житомирским клубом. В текущем сезоне он защищал цвета северомакедонского "Брера Струмица", где сыграл 22 матча и забил 2 гола.
Димитар присоединится к "Полесью-2" во время предсезонной подготовки команды.
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Источник:polissya fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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