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УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура

Премьер-лига

Все игры 30-го тура пройдут в один день

УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала матчей 30-го тура чемпионата Украины 2023/24.

Все матчи заключительного тура состоятся в субботу, 25 мая.

Заря - Колос 15:30

Металлист 1925 - Верес 15:30

Кривбасс - Минай 15:30

Оболонь - Александрия 15:30

ЛНЗ - Ворскла 15:30

Черноморец - Днепр-1 18:0

Рух - Динамо 18:00

Полесье - Шахтер 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Оболонь (Киев) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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