Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура
Все игры 30-го тура пройдут в один день
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила дату и время начала матчей 30-го тура чемпионата Украины 2023/24.
Все матчи заключительного тура состоятся в субботу, 25 мая.
Заря - Колос 15:30
Металлист 1925 - Верес 15:30
Кривбасс - Минай 15:30
Оболонь - Александрия 15:30
ЛНЗ - Ворскла 15:30
Черноморец - Днепр-1 18:0
Рух - Динамо 18:00
Полесье - Шахтер 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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