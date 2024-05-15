Коваль рассказал, почему зимний новичок-легионер еще не дебютировал за Зарю

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал, почему нигерийский защитник Кристофер Нваезе до сих пор не дебютировал за луганский клуб.

– Кристофер будет или не будет?

– Это очень трудный вопрос, потому что он качественный игрок и подошел нам, но есть проблемы, на которые мы не можем влиять, потому что это визовый режим. Нигерия – такая страна, где визы никто не хочет давать. Украина хочет, а там промежуточные страны – нет.

– То есть проблема не в Украине, а там?

– Да.

– Вы с ним на связи? Он еще желает приехать?

– Да, он пишет в общую группу. Он такой, очень украинский, - сказал Коваль.

Отметим, что "Заря" подписала Нваэзе еще в феврале этого года. Его контракт, согласно Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.