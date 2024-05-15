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Коваль рассказал, почему зимний новичок-легионер еще не дебютировал за Зарю
Нигерийский защитник решает визовые проблемы
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Юрий Коваль рассказал, почему нигерийский защитник Кристофер Нваезе до сих пор не дебютировал за луганский клуб.
– Кристофер будет или не будет?
– Это очень трудный вопрос, потому что он качественный игрок и подошел нам, но есть проблемы, на которые мы не можем влиять, потому что это визовый режим. Нигерия – такая страна, где визы никто не хочет давать. Украина хочет, а там промежуточные страны – нет.
– То есть проблема не в Украине, а там?
– Да.
– Вы с ним на связи? Он еще желает приехать?
– Да, он пишет в общую группу. Он такой, очень украинский, - сказал Коваль.
Отметим, что "Заря" подписала Нваэзе еще в феврале этого года. Его контракт, согласно Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.
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