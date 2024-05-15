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Карпаты подписали молодого игрока Днепра-1 - Источник
Игрок продолжит карьеру во львовском клубе
Фото: СК Дніпро-1
19-летний полузащитник "Днепра-1" Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с "Карпатами". Об этом утверждает Telegram-канал "Камон, Плей!".
Срок действия договора между сторонами не разглашается.
Источник отмечает, что главной особенностью этого трансфера является то, что игрок будучи клиентом Алексея Люндовского, договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.
В текущем сезоне Мельниченко отыграл 2 поединка за основную команду "Днепра-1".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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