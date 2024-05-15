  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты подписали молодого игрока Днепра-1 - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты подписали молодого игрока Днепра-1 - Источник

Премьер-лига

Игрок продолжит карьеру во львовском клубе

Карпаты подписали молодого игрока Днепра-1 - Источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

19-летний полузащитник "Днепра-1" Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с "Карпатами". Об этом утверждает Telegram-канал "Камон, Плей!".

Срок действия договора между сторонами не разглашается.

Источник отмечает, что главной особенностью этого трансфера является то, что игрок будучи клиентом Алексея Люндовского, договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.

В текущем сезоне Мельниченко отыграл 2 поединка за основную команду "Днепра-1".

По теме
yellow-arrow
Артем Гагарин: Лига Европы или Лига конференций? Кривбасс хочет выступать в как можно лучшем турнире
yellow-arrow
Коваль рассказал, почему зимний новичок-легионер еще не дебютировал за Зарю
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей заключительного тура
СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости