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Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского форварда, но получил отказ

Премьер-лига

Во "Флуминенсе" хотят больше получить за своего игрока

Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского форварда, но получил отказ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в приобретении центрального нападающего "Флуминенсе" Джона Кеннеди, сообщает Bolavip.

По информации источника, "горняки" предложили за 21-летнего бразильца 10 миллионов евро. Столько же предлагал и российский "Краснодар", который сохраняет интерес к футболисту.

Однако "Флуминенсе" отклонил оба предложения, так как хочет получить за игрока в два раза больше - не менее 20 миллионов евро.

Всего за свой клуб Кеннеди провел 85 матчей, забил 19 голов и отдал 4 ассиста. Он является игроком молодежной сборной Бразилии U-23. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 7 млн евро.

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Источник:
Bolavip
Опубликовал: Алина Ерофеева
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