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Понедельник: Бронзовые награды - очень высокий результат для Кривбасса

Премьер-лига

Криворожане гарантировали себе бронзу

Понедельник: Бронзовые награды - очень высокий результат для Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о домашнем матче 28 тура УПЛ против "Полесья" (0:1), а также историческом завоевании бронзовых наград.

- Моменты, чтобы забить, у "Кривбасса" были. Чего все же не хватило?

- Считаю, не хватило фарта, мастерства в завершающей стадии. Не хочется жаловаться, что играли этот матч два дня. Ведь обе команды были в одинаковых условиях. Не было последней передачи, финального точного удара. К сожалению, имеем такой результат.

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- После этого тура "Кривбасс" получил бронзовые награды. Это историческое достижение для нашего клуба. Какие эмоции по этому поводу?

- Все очень счастливы. Футболисты, тренеры, руководство. Это очень высокий результат для нашей команды. Продолжим прогрессировать, развиваться в профессиональном плане и двигаться дальше. Впереди - два заключительных тура. И хотя шансов на серебро уже нет, надо побеждать в двух матчах, чемпионат продолжается.

Эта бронза - для наших болельщиков и для бойцов, которые являются нашими фанатами и защищают Украину на передовой. Хочу поблагодарить их за Независимую Украину, - сказал Понедельник.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Андрей Понедельник
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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