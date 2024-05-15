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Представители разных клубов. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 28-го тура
"Минай" и "Шахтер"
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 28-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Итак, лучшим футболистом тура был выбран полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Он набрал 41,8% голосов. В борьбе за награду он опередил хавбека "Миная" Артура Ременяка (26,5%), футболиста "Черноморца" Богдана Бойчука (18,2%) и игрока "ЛНЗ" Мухаррема Яшари (13,5%).
Лучшим тренером стал коуч "Миная" Желько Любенович. У него 34% голосов. Его конкурентами были Сергей Шищенко из "Полесья" (31,9%), Марино Пушич из "Шахтера" (24,1%) и Руслан Ротань из "Александрии" (10%).
Напомним, гол Судакова помог обыграть "Динамо" (1:0) в 28-м туре и досрочно стать чемпионом Украины. "Минай" под руководством Любеновича одержал волевую победу над "Ворсклой" (3:2).
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