Потерял доверие Шовковского. Динамо летом попрощается с форвардом - СМИ

Нигерийский вингер "Динамо" Бенито летом покинет киевский клуб, сообщает Футбол 24.

По информации источника, после матча 20-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1), где 25-летний игрок привез роковой пенальти в добавленное время, он полностью потерял доверие главного тренера команды Александра Шовковского. В последних 11-ти поединках игрок лишь трижды выходил на замены, проведя на поле совокупно 23 минуты.

Киевляне рассматривают любой вариант по футболисту – от продажи до аренды.

Напомним, Бенито находится в структуре "Динамо" с января 2020 года (пришел свободным агентом из российского "Тамбова"). За это время он успел поиграть в аренде за донецкий "Олимпик" и хорватскую "Горицу".

В текущем сезоне он провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.