Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потерял доверие Шовковского. Динамо летом попрощается с форвардом - СМИ
Легионер покинет киевский клуб
Фото: Олександр Приходько
Нигерийский вингер "Динамо" Бенито летом покинет киевский клуб, сообщает Футбол 24.
По информации источника, после матча 20-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1), где 25-летний игрок привез роковой пенальти в добавленное время, он полностью потерял доверие главного тренера команды Александра Шовковского. В последних 11-ти поединках игрок лишь трижды выходил на замены, проведя на поле совокупно 23 минуты.
Киевляне рассматривают любой вариант по футболисту – от продажи до аренды.
Напомним, Бенито находится в структуре "Динамо" с января 2020 года (пришел свободным агентом из российского "Тамбова"). За это время он успел поиграть в аренде за донецкий "Олимпик" и хорватскую "Горицу".
В текущем сезоне он провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25
- Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги
- Ман Сити приблизился к титулу, неудача Жироны, кураж Реала. Главные новости за 14 мая
- Фридман: После финала ЛЕ с Севильей игроки Днепра не хотели брать зарплату меньше миллиона, абсолютно каждый хотел миллион-полтора
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО