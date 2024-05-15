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Днепр-1 и Шахтер рассудит Шурман: судейские назначения на матчи 29-го тура УПЛ

Премьер-лига

Система VAR будет задействована не на всех поединках

Днепр-1 и Шахтер рассудит Шурман: судейские назначения на матчи 29-го тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 29-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

На этот раз участие в жеребьевке приняли комментатор УПЛ ТВ Виталий Волочай и спортивный директор лиги Максим Степаненко.

29-й тур

18.05.2024

"Динамо" - "Кривбасс". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Козик Я. В. (Мукачево),

19.05.2024

"ЛНЗ" - "Заря". Черкассы. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Задиран С. С. (Киевская обл.),

"Днепр-1" - "Шахтер". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Рух" - "Черноморец". Львов. Стадион "Арена Львов". 15:30. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Балакин Н. А. (Киевская обл.),

"Ворскла" - "Оболонь". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Верес" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Каленов А. О. (Ивано-Франковск),

"Минай" - "Колос". Минай. Стадион "Минай-Арена". 15:30. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Романюк А. М. (Ивано-Франковск),

"Металлист 1925" - "Полесье". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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