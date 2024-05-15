Днепр-1 и Шахтер рассудит Шурман: судейские назначения на матчи 29-го тура УПЛ

УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 29-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

На этот раз участие в жеребьевке приняли комментатор УПЛ ТВ Виталий Волочай и спортивный директор лиги Максим Степаненко.

29-й тур

18.05.2024

"Динамо" - "Кривбасс". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Козик Я. В. (Мукачево),

19.05.2024

"ЛНЗ" - "Заря". Черкассы. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Задиран С. С. (Киевская обл.),

"Днепр-1" - "Шахтер". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон),

"Рух" - "Черноморец". Львов. Стадион "Арена Львов". 15:30. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр ВАА - Балакин Н. А. (Киевская обл.),

"Ворскла" - "Оболонь". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава), Арбитр ВАА - Козыряцкий М. С. (Запорожье),

"Верес" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Каленов А. О. (Ивано-Франковск),

"Минай" - "Колос". Минай. Стадион "Минай-Арена". 15:30. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Романюк А. М. (Ивано-Франковск),

"Металлист 1925" - "Полесье". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Афанасьев А. А. (Харьков), Арбитр ВАА - Блавацкий Р. А. (Львов).