Форвард Кривбасса: Моя футбольная мечта - выиграть Кубок африканских наций

Ганский форвард " Кривбасса " Принс Аду ответил на своеобразный блиц из 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси. У него собраны все лучшие футбольные качества.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– "Рандерс" Дания (Принс был в этом клубе на просмотре – прим.).

– Тренер номер один в мире?

– Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Я в восторге от них.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– "Аккра Спорт Стэдиум" в Гане.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Моро Салифу. Игрок из нашего чемпионата Ганы.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Документальный сериал о "Ман Сити".

– Лучшее восстановление после матча?

– Для меня – это сауна.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– "Кривбасс" Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Выиграть Кубок африканских наций.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб.