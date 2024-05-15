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Форвард Кривбасса: Моя футбольная мечта - выиграть Кубок африканских наций
Принс Аду ответил на своеобразный блиц
fckryvbas.com
Ганский форвард "
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси. У него собраны все лучшие футбольные качества.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– "Рандерс" Дания (Принс был в этом клубе на просмотре – прим.).
– Тренер номер один в мире?
– Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Я в восторге от них.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– "Аккра Спорт Стэдиум" в Гане.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Моро Салифу. Игрок из нашего чемпионата Ганы.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Документальный сериал о "Ман Сити".
– Лучшее восстановление после матча?
– Для меня – это сауна.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– "Кривбасс" Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Выиграть Кубок африканских наций.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб.
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