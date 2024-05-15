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В Словакии неизвестный стрелял в премьера Фицо, он ранен
Стрелка задержали
фото из свободных источников
В Словакии произошла стрельба после заседания правительства. Ранения получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Об этом сообщают местные СМИ.
По информации словацких СМИ, стрельба произошла после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Фицо был ранен, его везут в больницу.
"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был задержан", - рассказал изданию журналист Даниэль Вражда, который находился на месте происшествия.
Инцидент уже подтвердило Министерство внутренних дел Словакии.
С места стрельбы эвакуировали трех министров.
Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства.
"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", - добавила она.
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