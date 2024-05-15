В Словакии неизвестный стрелял в премьера Фицо, он ранен

В Словакии произошла стрельба после заседания правительства. Ранения получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации словацких СМИ, стрельба произошла после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Фицо был ранен, его везут в больницу.

"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был задержан", - рассказал изданию журналист Даниэль Вражда, который находился на месте происшествия.

Инцидент уже подтвердило Министерство внутренних дел Словакии.

С места стрельбы эвакуировали трех министров.

Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства.

"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", - добавила она.