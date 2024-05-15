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В Словакии неизвестный стрелял в премьера Фицо, он ранен

Премьер-лига

Стрелка задержали

В Словакии неизвестный стрелял в премьера Фицо, он ранен

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Словакии произошла стрельба после заседания правительства. Ранения получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации словацких СМИ, стрельба произошла после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Фицо был ранен, его везут в больницу.

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"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Впоследствии стрелок был задержан", - рассказал изданию журналист Даниэль Вражда, который находился на месте происшествия.

Инцидент уже подтвердило Министерство внутренних дел Словакии.

С места стрельбы эвакуировали трех министров.

Президент Словакии Зузана Чапутова уже отреагировала на стрельбу в Фицо. Она осудила "жестокую и безрассудную" попытку покушения на главу правительства.

"Я в шоке. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки", - добавила она.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.05.2024 в 18:12
Я би поспівчував Фіцо. Якби цей покидок хоч раз поспівчував Україні та українцям. Щоб угорського підора хтось підстрелив би
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1
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
15.05.2024 в 18:12
Я би поспівчував Фіцо. Якби цей покидок хоч раз поспівчував Україні та українцям. Щоб угорського підора хтось підстрелив би
Ответить
1
0
avatar
Американец 2000
15.05.2024 в 17:09
большой любитель руського мира (((( от них и получил ((((
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3
2
чалагач (Киев)
15.05.2024 в 17:56
sticker
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1
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