Матч ЛНЗ - Заря перенесен на более раннее время

Матч 29-го тура УПЛ ЛНЗ - "Заря", который состоится в воскресенье, 19 мая, перенесен по времени.

Игра состоится на в 15:30, как планировалось ранее, а в 13:00.

Также отметим, что и ЛНЗ и "Заря" уже не имеют турнирных задач. Обе команды как не опустятся в зону вылета, так и не претендуют на зону еврокубков.

Ранее также с воскресенья на субботу был перенесен матч "Динамо" - "Кривбасс".

Напомним, что изначально все матчи 29-го тура УПЛ были запланированы на воскресенье и должны начаться в одно время.