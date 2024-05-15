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Матч ЛНЗ - Заря перенесен на более раннее время
Командам уже ничего не нужно
upl.ua
Матч 29-го тура
Игра состоится на в 15:30, как планировалось ранее, а в 13:00.
Также отметим, что и ЛНЗ и "Заря" уже не имеют турнирных задач. Обе команды как не опустятся в зону вылета, так и не претендуют на зону еврокубков.
Ранее также с воскресенья на субботу
Напомним, что изначально все матчи 29-го тура УПЛ были запланированы на воскресенье и должны начаться в одно время.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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