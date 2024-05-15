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Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки
Последствия результата финала Кубка Украины
fckryvbas.com
В среду, 15-го мая, состоялся финал Кубка Украины 2023/24, в котором "Шахтер" победил "Ворсклу" со счетом 2:1. Следовательно, чемпионом Украины и обладателем национального Кубка стала одна и та же команда.
Это означает, что третья команда таблицы УПЛ, которой является "Кривбасс", сыграет в Лиге Европы. Старт будет в третьем квалификационном раунде. На пути к группе Лиги Европы нужно пройти двух соперников; если будет пройден один соперник – тогда будет группа Лиги конференций. При поражениях от двух соперников – вылет из еврокубков.
Четвертая команда УПЛ стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути в группу – три соперника без права на ошибку. В аналогичной ситуации окажется пятая команда УПЛ, которая получит право квалифицироваться в Лигу конференций благодаря тому, что "Шахтер" выиграл и Кубок Украины, и чемпионат.
Сейчас на две путевки в Лигу конференций от Украины претендуют три команды – "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".
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