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Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки

Премьер-лига

Последствия результата финала Кубка Украины

Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки

fckryvbas.com

Новина українською

В среду, 15-го мая, состоялся финал Кубка Украины 2023/24, в котором "Шахтер" победил "Ворсклу" со счетом 2:1. Следовательно, чемпионом Украины и обладателем национального Кубка стала одна и та же команда.

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Это означает, что третья команда таблицы УПЛ, которой является "Кривбасс", сыграет в Лиге Европы. Старт будет в третьем квалификационном раунде. На пути к группе Лиги Европы нужно пройти двух соперников; если будет пройден один соперник – тогда будет группа Лиги конференций. При поражениях от двух соперников – вылет из еврокубков.

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Четвертая команда УПЛ стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути в группу – три соперника без права на ошибку. В аналогичной ситуации окажется пятая команда УПЛ, которая получит право квалифицироваться в Лигу конференций благодаря тому, что "Шахтер" выиграл и Кубок Украины, и чемпионат.

Сейчас на две путевки в Лигу конференций от Украины претендуют три команды – "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
15.05.2024 в 21:27
"Дніпро-1", "Рух" та "Полісся"... знову коефіцієнт псувати...
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0
1
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Комментарии 3
avatar
Карикатурист (Білозерське)
15.05.2024 в 21:27
"Дніпро-1", "Рух" та "Полісся"... знову коефіцієнт псувати...
Ответить
0
1
Prideman (Lviv)
15.05.2024 в 21:44
А є хтось кращий?)))
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1
0
avatar
scorpius (Ck)
15.05.2024 в 21:24
В ЛЕ скорее всего почти без шансов, может в ЛК удастся намутить результат
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2
1

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