Кривбасс сыграет в Лиге Европы, пятая команда УПЛ выйдет в еврокубки

В среду, 15-го мая, состоялся финал Кубка Украины 2023/24, в котором "Шахтер" победил "Ворсклу" со счетом 2:1. Следовательно, чемпионом Украины и обладателем национального Кубка стала одна и та же команда.

Это означает, что третья команда таблицы УПЛ, которой является "Кривбасс", сыграет в Лиге Европы. Старт будет в третьем квалификационном раунде. На пути к группе Лиги Европы нужно пройти двух соперников; если будет пройден один соперник – тогда будет группа Лиги конференций. При поражениях от двух соперников – вылет из еврокубков.

Четвертая команда УПЛ стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути в группу – три соперника без права на ошибку. В аналогичной ситуации окажется пятая команда УПЛ, которая получит право квалифицироваться в Лигу конференций благодаря тому, что "Шахтер" выиграл и Кубок Украины, и чемпионат.

Сейчас на две путевки в Лигу конференций от Украины претендуют три команды – "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".