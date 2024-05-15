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Укол от фармацевтов. Черноморец проиграл аутсайдеру Второй лиги

Премьер-лига

Сенсация в "хоккейном" спарринге

Укол от фармацевтов. Черноморец проиграл аутсайдеру Второй лиги

фото - Олександр Приходько

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

За период с февраля по середину мая одесские "Черноморец" и "Реал Фарма" провели между собой не один спарринг. В очередном из них команды встретились на хорошо знакомом поле клубной базы "моряков" в Совиньоне. Этот матч напомнил сценарий хоккейного, ведь завершился с типичным для этого вида спорта счетом 5:4. Если кто-то думает, что в пользу "Черноморца", тот ошибается. Победу праздновали "фармацевты", от которых старшая на два ранга команда получила болезненный укол.

Сначала ничего не предвидело такой неожиданности. Первая половина встречи завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Романа Григорчука, в составе которой результативными ударами отличились Тимерлан Григорчук и Владимир Арсич. После перерыва защитник "Реала Фармы" Никита Ладыка отыграл один мяч, однако "моряки" забили дважды – это сделали португалец Жозе Гомес и нигериец Самсон Иеде. А дальше "Черноморец" решил удивить своеобразным футбольным аттракционом особой щедрости. Мячи в его ворота стали влетать, как из рога изобилия: Сергей Барсуков сделал счет 4:2, он же через некоторое время сократил его до минимума – 4:3, затем Никита Щербак установил равновесие – 4:4, а Максим Марченко забил очередной мяч – 4:5.

До этого "Реалу Фарми" выиграть у "Черноморца" в этом году не удавалось.

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Черноморец (Одесса) Реал Фарма (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:33
'это ерунда --они ещё проиграют 2 последние игры в УПЛ и выйдут на 1 место по проигрышам --кто тогда скажет что украинский Гвардиола ГРИ --надо искать замену это позор на многие лета
sticker
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:33
'это ерунда --они ещё проиграют 2 последние игры в УПЛ и выйдут на 1 место по проигрышам --кто тогда скажет что украинский Гвардиола ГРИ --надо искать замену это позор на многие лета
sticker
Ответить
0
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