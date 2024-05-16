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Спортивный врач прояснил ситуацию с травмой Судакова

Премьер-лига
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Хавбек "Шахтера" пропустил финал Кубка Украины

Спортивный врач прояснил ситуацию с травмой Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал характер повреждения полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, из-за которого он пропустил финал Кубка Украины против "Ворсклы" (2:1).

"Пушич не сообщил специфику травмы, но на видео празднования "Шахтера" заметно, как Георгий схватился за заднюю поверхность бедра, после того как его толкнул Зубков.

Анализируя все увиденное, можно предположить, что у Судакова незначительная травма мышц задней поверхности бедра.

Традиционно, на восстановление от такой травмы требуется 3-4 недели, поэтому я думаю Георгий сможет плавно восстановиться уже в лагере сборной и подойти к первой игре на турнире в хороших кондициях.

Хотелось бы услышать официальную информацию от клуба или игрока, но на сегодня ситуация не выглядит угрожающе", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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