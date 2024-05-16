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Спортивный врач прояснил ситуацию с травмой Судакова
Хавбек "Шахтера" пропустил финал Кубка Украины
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк проанализировал характер повреждения полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, из-за которого он пропустил финал Кубка Украины против "Ворсклы" (2:1).
"Пушич не сообщил специфику травмы, но на видео празднования "Шахтера" заметно, как Георгий схватился за заднюю поверхность бедра, после того как его толкнул Зубков.
Анализируя все увиденное, можно предположить, что у Судакова незначительная травма мышц задней поверхности бедра.
Традиционно, на восстановление от такой травмы требуется 3-4 недели, поэтому я думаю Георгий сможет плавно восстановиться уже в лагере сборной и подойти к первой игре на турнире в хороших кондициях.
Хотелось бы услышать официальную информацию от клуба или игрока, но на сегодня ситуация не выглядит угрожающе", - написал Бабелюк в своем Telegram-канале "Hospital Pass".
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