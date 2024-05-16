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С борщом и салом: Траоре в вышиванке поздравил украинцев с праздником

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Настоящий козак

С борщом и салом: Траоре в вышиванке поздравил украинцев с праздником

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Ежегодно в третий четверг мая для украинцев наступает особое событие - День вышиванки. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая.

В связи с этим "Шахтер" решил оригинально поздравить наших соотечественников. Легионер донецкого клуба Лассиона Траоре надел символическую вышиванку. Буркинский форвард сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.

"Поздравляю с Днем вышиванки", - сказал Траоре на украинском языке.

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Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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