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С борщом и салом: Траоре в вышиванке поздравил украинцев с праздником
Настоящий козак
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Ежегодно в третий четверг мая для украинцев наступает особое событие - День вышиванки. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая.
В связи с этим "Шахтер" решил оригинально поздравить наших соотечественников. Легионер донецкого клуба Лассиона Траоре надел символическую вышиванку. Буркинский форвард сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.
"Поздравляю с Днем вышиванки", - сказал Траоре на украинском языке.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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