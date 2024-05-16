С борщом и салом: Траоре в вышиванке поздравил украинцев с праздником

Ежегодно в третий четверг мая для украинцев наступает особое событие - День вышиванки. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая.

В связи с этим "Шахтер" решил оригинально поздравить наших соотечественников. Легионер донецкого клуба Лассиона Траоре надел символическую вышиванку. Буркинский форвард сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.