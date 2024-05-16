Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зальцбург интересуется защитником Зари - Источник
Скауты австрийского клуба уже просматривали украинца
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Арсений Батагов попал в сферу интересов европейского клуба, сообщает главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.
Согласно данным журналиста, речь идет об австрийском "РБ Зальцбург". Скауты этого клуба наблюдали за игрой украинца во время выступления луганчан в еврокубках.
В этом сезоне 22-летний Батагов провел 30 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. На его счету 30 поединков за молодежную сборную Украины U-21. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО