Зальцбург интересуется защитником Зари - Источник

Защитник "Зари" Арсений Батагов попал в сферу интересов европейского клуба, сообщает главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.

Согласно данным журналиста, речь идет об австрийском "РБ Зальцбург". Скауты этого клуба наблюдали за игрой украинца во время выступления луганчан в еврокубках.

В этом сезоне 22-летний Батагов провел 30 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. На его счету 30 поединков за молодежную сборную Украины U-21. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.