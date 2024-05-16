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Зальцбург интересуется защитником Зари - Источник

Премьер-лига

Скауты австрийского клуба уже просматривали украинца

Зальцбург интересуется защитником Зари - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Зари" Арсений Батагов попал в сферу интересов европейского клуба, сообщает главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.

Согласно данным журналиста, речь идет об австрийском "РБ Зальцбург". Скауты этого клуба наблюдали за игрой украинца во время выступления луганчан в еврокубках.

В этом сезоне 22-летний Батагов провел 30 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. На его счету 30 поединков за молодежную сборную Украины U-21. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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