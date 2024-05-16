Пономарев: Мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Черноморцем" и прокомментировал номинацию Евгения Пастуха и Богдана Слюбика на награду Golden Boy.

"Наши результаты в последних матчах нас не устраивают и команда разочарована. Впрочем, наш коллектив развивается постепенно и мы движемся от игры к игре и в каждой из них хотим получать положительный результат. Задача остается неизменной - молодежь должна получить опыт игры на высоком уровне. Конечно, мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель.

Не хочется лишний раз давить на ребят, ведь в целом они достаточно качественно проводят этот сезон. Если взять и посмотреть на футболистов "Руха", то половина основного состава только в текущем сезоне начала играть на взрослом уровне. В клубе все довольны тем, как развивается наша молодежь и как она прогрессирует. В то же время этот процесс непрерывный, ведь постоянно надо совершенствоваться и у нас впереди еще много работы.

Впереди у "Руха" игра с "Черноморцем". Одесситы - хорошая команда, которая играет в современный футбол. Нельзя недооценивать их и мы это почувствовали, когда играли с ними в первом круге. "Рух" хочет играть с позиции давления, это тот футбол, который пропагандирует наша команда. Да, в последних турах нам это не удавалось делать, но мы не откажемся от своего игрового стиля.

То, что Евгений Пастух и Богдан Слюбик являются претендентами на награду Golden Boy, подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и клуб проводит качественную работу. Это большое достижение, что в рейтинге 100 лучших молодых футболистов Европы есть только два украинца и оба они - игроки "Руха". Клуб будет развивать своих футболистов и наша задача - создать конкурентоспособную команду", - сказал Пономарев.

Матч 29-го тура УПЛ "Рух" - "Черноморец" пройдет 19 мая и начнется в 15:30.