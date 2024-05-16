Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Зари не рассматривает возможность продажи Герреро
На лидера луганского клуба есть большой спрос
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Форвардом "Зари" Эдуардо Герреро интересовался неназванный клуб. Об этом рассказал главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.
Однако, по информации источника, президент луганчан сказал, что на данный момент он не рассматривает продажу панамского футболиста.
В нынешнем сезоне 24-летний Герреро провел 31 матч за "черно-белых" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Его контракт с луганским клубом рассчитан до 30 июня 2027.
Ранее была информация, что защитник "Зари" Арсений Батагов интересен европейскому клубу.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- Почеттино: Джеймс? Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО