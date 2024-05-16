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Президент Зари не рассматривает возможность продажи Герреро

Премьер-лига

На лидера луганского клуба есть большой спрос

Президент Зари не рассматривает возможность продажи Герреро

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Форвардом "Зари" Эдуардо Герреро интересовался неназванный клуб. Об этом рассказал главный редактор Профутбол Digital Владимир Зверов.

Однако, по информации источника, президент луганчан сказал, что на данный момент он не рассматривает продажу панамского футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний Герреро провел 31 матч за "черно-белых" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Его контракт с луганским клубом рассчитан до 30 июня 2027.

Ранее была информация, что защитник "Зари" Арсений Батагов интересен европейскому клубу.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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