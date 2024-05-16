Сергей Ребров посетил тренировку Руха

"Рух" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ против "Черноморца". В то же время одну из тренировок "желто-черных" посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Кроме того, наставник "сине-желтых" в компании менеджмента львовского клуба просмотрел матч воспитанников Академии в Чемпионате ДЮФЛ.

Утреннее занятие традиционно началось с теории, а продолжилось уже на поле, где львовяне после разминки отработали игровые серии. В конце тренировки "руховцы" сыграли двусторонний матч.

Напомним, что матч "Рух" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 19 мая, на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 15:30.