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Сергей Ребров посетил тренировку Руха

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Сергей Ребров посетил тренировку Руха

Фото: ФК Рух

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"Рух" продолжает подготовку к матчу 29-го тура УПЛ против "Черноморца". В то же время одну из тренировок "желто-черных" посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Кроме того, наставник "сине-желтых" в компании менеджмента львовского клуба просмотрел матч воспитанников Академии в Чемпионате ДЮФЛ.

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Утреннее занятие традиционно началось с теории, а продолжилось уже на поле, где львовяне после разминки отработали игровые серии. В конце тренировки "руховцы" сыграли двусторонний матч.

Напомним, что матч "Рух" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 19 мая, на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

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Сергей Ребров Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
16.05.2024 в 14:58
Не помню, щоб інші тренера збірної до Реброва їздили в такі клуби, як Верес чи Рух. Да можливо показуха, а для хлопців, а особливо до 18 років мотивація)
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
16.05.2024 в 14:58
Не помню, щоб інші тренера збірної до Реброва їздили в такі клуби, як Верес чи Рух. Да можливо показуха, а для хлопців, а особливо до 18 років мотивація)
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0
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