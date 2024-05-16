Ребров: Постоянно повторял президенту Динамо: "Не читайте отзывы болельщиков"

Бывший игрок "Тоттенхэма" Сергей Ребров отреагировал на то, что британская пресса включила его в список худших трансферов в истории лондонского клуба.

- Вашу фамилию можно увидеть в различных рейтингах худших трансферов, составленных британской прессой. Что вы делали, чтобы это не влияло на вашу игру?

- Я постоянно повторял президенту "Динамо": "Не читайте отзывы болельщиков. Разговаривайте со специалистами, тренером и только потом делайте выводы".

Единственные, кто может публично и действительно конструктивно критиковать игру и работу тренера, - это бывшие тренеры. Даже футболисты, которые закончили карьеру, - нет, ведь у них отсутствует тренерский опыт.

Я доволен своей футбольной карьерой и тем, что сейчас делаю как тренер. Не надо искать негатив. Особенно в эпоху социальных сетей, когда любой болельщик, сидя на диване, может написать тебе что угодно, а ты будешь сидеть и думать, так это или не так, - сказал Ребров.