  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ребров: Постоянно повторял президенту Динамо: "Не читайте отзывы болельщиков"
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Постоянно повторял президенту Динамо: "Не читайте отзывы болельщиков"

Премьер-лига

Не надо искать негатив

Ребров: Постоянно повторял президенту Динамо: "Не читайте отзывы болельщиков"

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Бывший игрок "Тоттенхэма" Сергей Ребров отреагировал на то, что британская пресса включила его в список худших трансферов в истории лондонского клуба.

- Вашу фамилию можно увидеть в различных рейтингах худших трансферов, составленных британской прессой. Что вы делали, чтобы это не влияло на вашу игру?

- Я постоянно повторял президенту "Динамо": "Не читайте отзывы болельщиков. Разговаривайте со специалистами, тренером и только потом делайте выводы".

Единственные, кто может публично и действительно конструктивно критиковать игру и работу тренера, - это бывшие тренеры. Даже футболисты, которые закончили карьеру, - нет, ведь у них отсутствует тренерский опыт.

Я доволен своей футбольной карьерой и тем, что сейчас делаю как тренер. Не надо искать негатив. Особенно в эпоху социальных сетей, когда любой болельщик, сидя на диване, может написать тебе что угодно, а ты будешь сидеть и думать, так это или не так, - сказал Ребров.

Читайте такжеСергей Ребров посетил тренировку Руха
По теме
yellow-arrow
Сергей Ребров посетил тренировку Руха
yellow-arrow
Президент Зари не рассматривает возможность продажи Герреро
yellow-arrow
Пономарев: Мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель
Сергей Ребров Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Forbes.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости