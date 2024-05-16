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Может ли Динамо получить гарантию группы Лиги Европы, стартуя не с Q2CL, а с Q3CL? Теоретически такая возможность есть

Премьер-лига

Но должно быть стечение обстоятельств

Может ли Динамо получить гарантию группы Лиги Европы, стартуя не с Q2CL, а с Q3CL? Теоретически такая возможность есть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сейчас регламент предусматривает старт киевского "Динамо" как вице-чемпиона Украины во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, что не гарантирует еврокубковой осени. Но существуют условия, которые могут повлечь автоматический переход "Динамо" из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути представителей лиг (Q2CL) в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов пути представителей лиг (Q3CL). А это уже минимум групповой этап Лиги Европы.

Может ли Динамо получить гарантию группы Лиги Европы, стартуя не с Q2CL, а с Q3CL? Теоретически такая возможность есть - изображение 1

Необходимые условия:

1. Текущую Лигу Европы должен выиграть "Байер" (Германия); если выиграет "Аталанта" (Италия) – нужно, чтобы она финишировала в топ-4 Серии А.

2. "Динамо" должно быть в топ-2 по клубному рейтингу среди шести представителей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути представителей лиг. "Динамо" уже точно будет ниже представителя Турции и точно выше – представителя Сербии. Остались три страны.

2.а.) "Янг Бойз" не должен стать вторым в чемпионате Швейцарии (идет первым в таблице; имеет отрыв от второго места в шесть очко за три тура до финиша);

2.б.) "Зальцбург" не должен стать вторым в чемпионате Австрии (идет на втором месте; отстает от первого на два очка за один тур до финиша);

3.в.) "Славия" не должна стать второй в чемпионате Чехии (идет на втором месте; отстает от первого места на четыре очка за два тура до финиша).

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Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2024 в 16:18
Це нереально. На 99 відсотків
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Комментарии 2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2024 в 16:18
Це нереально. На 99 відсотків
Ответить
2
0
филанкрот (donetsk)
16.05.2024 в 16:41
хай проходять у групу
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