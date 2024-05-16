Ахметов встретился с Пушичем и руководством Шахтера, которые передали ему золотые медали

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов провел встречу с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной, главным тренером команды Марино Пушичем и его ассистентом Марио Станичем.

Ахметов поздравил Марино Пушича и команду с золотым дублем и отметил весомый вклад каждого футболиста, наставника и его тренерского штаба, а также менеджмента и всех сотрудников клуба в победы и достижения "Шахтера" в этом сезоне.

"Я абсолютно уверен, что самые главные победы "Шахтера" впереди. И мы сделаем все возможное, чтобы наш клуб был достойно представлен в Европе. Чтобы наши болельщики получали еще больше радостных эмоций от яркой, красивой, атакующей игры "Шахтера". Потому что наши болельщики этого заслуживают. Многие из них сейчас мужественно защищают каждый метр нашей украинской земли. Благодаря им мы можем играть в футбол и радоваться нашим победам", - сказал Ахметов.

В свою очередь, топ-менеджеры клуба и тренеры команды передали Ахметову золотые медали чемпиона УПЛ и обладателя Кубка Украины.