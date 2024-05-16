  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов встретился с Пушичем и руководством Шахтера, которые передали ему золотые медали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов встретился с Пушичем и руководством Шахтера, которые передали ему золотые медали

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер в этом сезоне сделал золотой дубль

Ахметов встретился с Пушичем и руководством Шахтера, которые передали ему золотые медали

shakhtar.com

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов провел встречу с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной, главным тренером команды Марино Пушичем и его ассистентом Марио Станичем.

Ахметов поздравил Марино Пушича и команду с золотым дублем и отметил весомый вклад каждого футболиста, наставника и его тренерского штаба, а также менеджмента и всех сотрудников клуба в победы и достижения "Шахтера" в этом сезоне.

"Я абсолютно уверен, что самые главные победы "Шахтера" впереди. И мы сделаем все возможное, чтобы наш клуб был достойно представлен в Европе. Чтобы наши болельщики получали еще больше радостных эмоций от яркой, красивой, атакующей игры "Шахтера". Потому что наши болельщики этого заслуживают. Многие из них сейчас мужественно защищают каждый метр нашей украинской земли. Благодаря им мы можем играть в футбол и радоваться нашим победам", - сказал Ахметов.

В свою очередь, топ-менеджеры клуба и тренеры команды передали Ахметову золотые медали чемпиона УПЛ и обладателя Кубка Украины.

По теме
yellow-arrow
Буряк: Менеджменту Шахтера нужно быть скромнее и тише - если бы не было Ахметова, о клубе бы уже все забыли
yellow-arrow
Несколько клубов УПЛ думают об участии вторых команд во Второй лиге
yellow-arrow
Может ли Динамо получить гарантию группы Лиги Европы, стартуя не с Q2CL, а с Q3CL? Теоретически такая возможность есть
Дарио Срна Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости